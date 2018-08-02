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2 августа 2018, 14:25 4

В Белогорске «марк» врезался в арбузный ларек

В Белогорске «марк» врезался в арбузный ларек
Фото: Instagram, mreporter_blg

В Белогорске Toyota Mark II на скорости врезался в киоск, расположенный возле жилого дома. Авария случилась в среду, 1 августа, по адресу: Кирова, 62.

Владелец магазина понес убытки – арбузы и дыни от удара разметало вокруг. По сообщениям белогорцев, дети подбирали разбитые бахчевые.

В управлении ГИБДД по Амурской области сообщили, что это ДТП случилось около 19 часов. За рулем седана был мужчина. Специалисты установят причины произошедшего. Пострадавших в результате аварии нет.

Тем временем пользователи Инстаграм обсуждают случившееся. Многие осуждают водителя седана. «Этот гоншик просто с пробуксовкой выходил с перекрестка направо сразу в левый ряд, чуть не вписался в машину, которая была на крайней правой полосе. Сам видел! Справедливость есть! Идите на трек проявлять свои способности или их отсутствие», – пишет комментатор.

Однако представлено и противоположное мнение: «Да что вы человека осуждаете? Мало ли, может, где-то в яму влетел и пережал тормозной шланг на левое колесо. При резком нажатии на тормоз возникает такой эффект. У самого было. Повезло, что никого не было. Только я в открытый люк влетел и перед перекрестком так же развернулся», – поделился своей историей читатель.

Просмотров всего: 1396

#Белогорск #ДТП #торговля


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Комментарии
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  • 13й

    13й
    15 часов назад

    Шланг пережало? Я скажу, что у него пережало - кровоснабжающие мозг сосуды. От чего мозг иссох и перестал функционировать.

  • Путник

    Путник
    14 часов назад

    Крутые ребята на крутейших 25 ти летних тачках с крутыми сабвуферами ...

    Да, ещё не хватает колёс с обратным развалом, покоцанных и на скотче обвесов...

    Грохот музона, рев прямо тока, борода, гордый взгляд. Все оглядываются - чел состоялся!

  • Буцефал

    Буцефал
    11 часов назад

    Ну не смогла я,не смогла...

  • tankist btb

    tankist btb
    9 часов назад

    день ВДВ готовились отмечать

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