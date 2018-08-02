В Белогорске «марк» врезался в арбузный ларек

Фото: Instagram, mreporter_blg

В Белогорске Toyota Mark II на скорости врезался в киоск, расположенный возле жилого дома. Авария случилась в среду, 1 августа, по адресу: Кирова, 62.

Владелец магазина понес убытки – арбузы и дыни от удара разметало вокруг. По сообщениям белогорцев, дети подбирали разбитые бахчевые.

В управлении ГИБДД по Амурской области сообщили, что это ДТП случилось около 19 часов. За рулем седана был мужчина. Специалисты установят причины произошедшего. Пострадавших в результате аварии нет.

Тем временем пользователи Инстаграм обсуждают случившееся. Многие осуждают водителя седана. «Этот гоншик просто с пробуксовкой выходил с перекрестка направо сразу в левый ряд, чуть не вписался в машину, которая была на крайней правой полосе. Сам видел! Справедливость есть! Идите на трек проявлять свои способности или их отсутствие», – пишет комментатор.

Однако представлено и противоположное мнение: «Да что вы человека осуждаете? Мало ли, может, где-то в яму влетел и пережал тормозной шланг на левое колесо. При резком нажатии на тормоз возникает такой эффект. У самого было. Повезло, что никого не было. Только я в открытый люк влетел и перед перекрестком так же развернулся», – поделился своей историей читатель.