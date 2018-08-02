Туалет с видом: обзор прессы

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Амурчанка, живущая в Штатах, разработала проект по обучению россиян иностранному языку, китайский фестиваль собачьего мяса и куда пропадали ценности из багажа авиапассажиров в Благовещенске – об этом и другом читателям Амур.инфо расскажет его автор, ведущий «Авторадио–Благовещенск» Павел Савинкин.

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«Амурская правда»: на самых первых страницах – лента новостей, из которой читатели узнают, в том числе, и о похищении красной икры и трех хвостов красной рыбы из сумок пассажиров при разгрузке багажа в Благовещенском аэропорту. При этом первоначально полицейские заподозрили кражу планшета, а уж потом, разматывая клубочек, дошли и до икры. Позарились на чужое добро два сотрудника аэропорта. В газете пишут, что уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон – то есть, воров и обворованных. Помирятся ли воровавшие сотрудники и руководство аэропорта – не сообщается.

Очень интересно

Дальше обозревателю стало сложнее читать газету: что ни страница, то интересный материал, который требует внимания и, ясно, времени. Павел Андреевич остановился на рассказе экс-амурчанки, а ныне жительницы Соединенных Штатов Ирине – в девичестве Ляшок, а сейчас Уоррен. Героиня публикации рассказывает о том, как попала в Штаты, как влюбилась в местного парня, который в свою очередь влюбился в драники и борщ (всем же известен путь к сердцу мужчины!) и о том, как пришла к проекту по обучению россиян иностранному языку. «Уяснив, что никакой зубрежки не понадобится, я и сам решил подзаняться английским, тем более что в бонусах – поездка в Америку. Заметьте, за счет учителей! Присоединяйтесь», – советует автор обзора. А подробности – в материале с симпатичным заголовком «Соединенные Штатами». Он подготовлен Анжелой Тараяровой.

Также в номере

«А разве можно не прочесть материал Марины Москалюк под названием "Как остаться в живых"?! Тем более, что публикации предшествует предупреждение не читать написанное, если у читателя проблемы с психикой и он впечатлителен?!» – предваряет автор обзора следующий материал.

В нем рассказывается о китайском фестивале собачьего мяса. «У вас еще не зашевелились волосы? Нет? Тогда читаем дальше», – продолжает Павел Андреевич. А дальше… А дальше он все-таки решил поберечь психику читателей (им же целый день работать, а ну как начальник на глаза попадется!) – и предоставил возможность самим прочесть этот хоррор. «Лучше на ночь. Не надо будет тратиться на фильм ужасов», – дает совет обозреватель и сожалеет: «Эх, на многое еще обратил бы ваше внимание, но время… Я, пожалуй, кое-что перенесу и на завтра, – договорились?»

Не пропусти

Теперь «Аргументы неделi». И здесь автор обзора прессы посоветовал прочесть заметки Татьяны Москвиной о том, почему режиссеру Александру Ханту приходится искать деньги на новый фильм. В активе этого режиссера – картина «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов». В роли Штыря – «бандюка», «волчары в наколках», – снялся Алексей Серебряков. Москвина – те, кто следят за газетой, знают этого злого на язык и очень интересного автора, – пишет: «Серебряков – великолепный артист, и какая разница, что он там мелет в интервью, – лишь бы в кадре забирало».

«В общем, и материал стоит прочесть, и кино не пропустить», – уверен Павел Савинкин.

На посошок

Ну и в завершении дайджест «Удивительный мир», порадовавший заметкой об уникальном туалете – творении норвежских архитекторов, возведенном на выступе холма на одном из самых живописных маршрутов по Норвегии.

Туалет выглядит эстетично благодаря матовым окнам с приятной подсветкой, при этом покрытие окон позволяет из помещения любоваться побережьем Норвежского моря и северным сиянием. Туалет, пишут, пользуется неизменным успехом у туристов, – многим хочется полюбоваться строгим норвежским пейзажем именно из его окна.

Поэтому и вход в него значительно дороже, чем в обычные норвежские туалеты. «Ну, вы и сами знаете, что деньги не пахнут…» – завершает обзор прессы его автор.