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2 августа 2018, 13:14 4

Амурчанин просит помощи в розыске мужчины, укравшего у него кошелек

Амурчанин просит помощи в розыске мужчины, укравшего у него кошелек

1 августа в продуктовом магазине на выезде из Свободного произошла кража. Неизвестный мужчина присвоил себе кошелек, оставленный одним из покупателей на кассе. Внутри находились 7 тысяч рублей, банковская карта и водительское удостоверение на имя Швецова Даниила Александровича.

Кражу запечатлели камеры видеонаблюдения, расположенные в магазине. На кадрах видно, как один из покупателей, укладывая покупки в пакет, кладет свой кошелек рядом с кассой, а после забирает продукты и уходит, забыв взять кошелек. После к кассе подходит другой покупатель и уносит кошелек.

«Я вышел из магазина, дошел до заправки и понял, что кошелька у меня нет. Вернулся, а его уже кто-то забрал. Посмотрели по камерам, никто из продавцов не узнал этого мужчину. Лицо им не знакомо. Я уже написал заявление в полицию, но пока этого человека не нашли. Просто я сам не местный, я из Благовещенска, в Свободный приезжаю работать, в середине августа мне надо будет ехать домой, а у меня ни водительских прав, ни денег при себе», – поделился владелец кошелька Даниил.

Все, кто обладает какой-либо информацией о мужчине на видео, могут позвонить в полицию либо по телефону Даниила: 8-914-581-2524.

Просмотров всего: 2108

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Комментарии
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  • MalySheff

    MalySheff
    17 часов назад

    Если начать гундеть "Да что это за новости, пусть этим полиция занимается"... - это уже не нОво, да?

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    16 часов назад

    MalySheff

    Если начать гундеть "Да что это за новости, пусть этим полиция занимается"... - это уже не нОво, да?



    а что вы считаете новостью? поделитесь

    а то ИА ваши мысли никак прочесть не удосужится

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    15 часов назад

    Вот как у нас в России стало, медицина бесплатная есть, а люди повсюду просят помочь собрать денег на операцию или лечение ребёнку и не только, полиция есть, а люди на сайтах просят найти вора. И это норма сегодняшнего дня. Ужас.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    11 часов назад

    На восьмерке сидел..Фамилию не помню. Обиженный. Выходил на УКП в 2009-2010 году примерно...

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