Амурчанин просит помощи в розыске мужчины, укравшего у него кошелек

1 августа в продуктовом магазине на выезде из Свободного произошла кража. Неизвестный мужчина присвоил себе кошелек, оставленный одним из покупателей на кассе. Внутри находились 7 тысяч рублей, банковская карта и водительское удостоверение на имя Швецова Даниила Александровича.

Кражу запечатлели камеры видеонаблюдения, расположенные в магазине. На кадрах видно, как один из покупателей, укладывая покупки в пакет, кладет свой кошелек рядом с кассой, а после забирает продукты и уходит, забыв взять кошелек. После к кассе подходит другой покупатель и уносит кошелек.

«Я вышел из магазина, дошел до заправки и понял, что кошелька у меня нет. Вернулся, а его уже кто-то забрал. Посмотрели по камерам, никто из продавцов не узнал этого мужчину. Лицо им не знакомо. Я уже написал заявление в полицию, но пока этого человека не нашли. Просто я сам не местный, я из Благовещенска, в Свободный приезжаю работать, в середине августа мне надо будет ехать домой, а у меня ни водительских прав, ни денег при себе», – поделился владелец кошелька Даниил.

Все, кто обладает какой-либо информацией о мужчине на видео, могут позвонить в полицию либо по телефону Даниила: 8-914-581-2524.