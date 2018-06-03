Главврач станции переливания крови: везти доноров в Тамбовку не нужно

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Пострадавшему требуется первая отрицательная группа крови. Тех, кто хочет помочь пострадавшему, предлагают довезти до Тамбовки на машине.

Но главный врач станции переливания крови Сергей Абрамович пояснил, что в Тамбовку потенциальных доноров везти не нужно – забор крови будет производиться на Благовещенской станции.

«Особая спешка не нужна: на станции есть запас крови и ее компонентов, в том числе 0 (l) rh-. Что касается данного пациента, то его состояние не требует переливания крови в больших объемах. Однако всех желающих стать донорами, станция ждет в понедельник, 4 июня, по адресу: улица Театральная, 29», – сказал главврач.

Для сдачи крови необходим паспорт. Жителям Благовещенска и Благовещенского района справка о том, что не объявлен карантин по месту жительства, не требуется, иногородним необходимо предъявить такую справку из местной поликлиники.