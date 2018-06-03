По предварительным подсчетам, «Крылья» собрали 621 тысячу рублей

В Благовещенске подошел к концу традиционный благотворительный телемарафон «Крылья». Согласно предварительным подсчетам, на нем удалось собрать 621 тысячу рублей. Точная сумма станет известна в ближайшие дни.

Наибольший вклад внесли министерство культуры и национальной политики Амурской области, а также пограничное управление ФСБ России по региону. Министерство и ведомство пожертвовали более 100 тысяч рублей каждое.

Студию «Альфа-канала» посетили врио губернатора Амурской области Василий Орлов, мэр Благовещенска Валентина Калита, депутаты амурского заксобрания, представители гильдии риелторов, общественные деятели, представители бизнес-сообщества Благовещенска, министры, представители власти.

Многие из тех, кто 3 июня пришел в студию «Альфа-канала», участвуют в телемарафоне не первый год.