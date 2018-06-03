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В Благовещенске разыграли путевку на чемпионат мира по футболу

В Благовещенске разыграли путевку на чемпионат мира по футболу
Фото: minsportamur.ru

3 июня на стадионе «Амур» в Благовещенске завершились соревнования по мини-футболу среди дворовых команд Амурской области. На турнире «Амурский Забивака» разыграли путевку на чемпионат мира по футболу, а точнее – билеты на матч Франция – Австралия, который 16 июня принимает Казань.

В финальной части соревнований приняли участие 12 дворовых команд – футболисты 2005-2006 годов рождения. В полуфинальной стадии благовещенцы обыграли футболистов Магдагачинского района – 2:0, а поселок Прогресс был сильнее коллектива Белогорска – 2:1.

Финальный матч получился не слишком зрелищным: обе команды не хотели оступиться на финишной прямой и сделали ставку на оборону. Немногочисленные возможности для взятия ворот так и не были использованы.

Все решилось в серии послематчевых пенальти, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области. В ней блестяще сыграл вратарь Прогресса Семен Ткачев, сумевший отбить три удара благовещенцев, тем самым оформив для своих товарищей билеты на стадион в Казань на матч ЧМ-2018.

«Ребята вместе играют с первого класса, они прекрасно взаимодействуют на поле. С благовещенскими сверстниками мы встречались многократно, и счет этих встреч примерно равный. В прошлый раз они отобрали у нас путевку на финал "Кожаного мяча", а сегодня повезло нам», – сказал представитель команды поселка Прогресс Владимир Саржан.

Идея турнира «Амурский Забивака» принадлежит бывшему губернатору Амурской области Александру Козлову. Экс-глава региона принял участие в церемонии награждения и отметил, что строительство в Приамурье современных пришкольных стадионов и спортивных залов дает положительные результаты. Так, победители турнира играют и тренируются в Прогрессе на современном футбольном поле, которое было открыто в поселке в 2017 году.

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