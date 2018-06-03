Бывший зампред правительства Приамурья занял должность в Роскосмосе

Фото: roscosmos.ru

Бывший заместитель председателя правительства Амурской области Николай Севастьянов назначен исполняющим обязанности первого заместителя гендиректора Роскосмоса. Информацией о назначении Севастьянова поделился в социальных сетях глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Как следует из сообщения на сайте Роскосмоса, Николай Севастьянов приступил к новым обязанностям с 1 июня. «Ранее занимавший эту должность Александр Иванов продолжит осуществлять полномочия председателя государственных пусковых комиссий», – сказано на сайте.

Николай Севастьянов был заместителем председателя правительства Амурской области в период с 2005 по 2007 годы. Он отвечал за организацию строительства космодрома Восточный. С 2008 по 2018 годы являлся генеральным конструктором, руководителем головного конструкторского бюро ОАО «Газпром космические системы». Также заведовал кафедрой Томского государственного университета.