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Бывший зампред правительства Приамурья занял должность в Роскосмосе

Бывший зампред правительства Приамурья занял должность в Роскосмосе
Фото: roscosmos.ru

Бывший заместитель председателя правительства Амурской области Николай Севастьянов назначен исполняющим обязанности первого заместителя гендиректора Роскосмоса. Информацией о назначении Севастьянова поделился в социальных сетях глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Как следует из сообщения на сайте Роскосмоса, Николай Севастьянов приступил к новым обязанностям с 1 июня. «Ранее занимавший эту должность Александр Иванов продолжит осуществлять полномочия председателя государственных пусковых комиссий», – сказано на сайте.

Николай Севастьянов был заместителем председателя правительства Амурской области в период с 2005 по 2007 годы. Он отвечал за организацию строительства космодрома Восточный. С 2008 по 2018 годы являлся генеральным конструктором, руководителем головного конструкторского бюро ОАО «Газпром космические системы». Также заведовал кафедрой Томского государственного университета.

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#космос #областная власть

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    41 минута назад

    да мы и не помним такого

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