Творческие коллективы Благовещенска поддержали телемарафон «Крылья» (фото)

3 июня в рамках благотворительного телемарафона «Крылья» в Благовещенске состоялась большая развлекательная программа. В рамках мероприятия на набережной Амура выступили творческие коллективы города – артисты областной филармонии и ОКЦ, камерный хор «Возрождение» и другие.

«Амурская областная филармония каждый году участвует в телемарафоне "Крылья", это, я считаю, такая очень добрая миссия и хорошая традиция – помогать детям и участвовать в их выздоровлении», – рассказала артистка филармонии.

Пока на сцене проходили выступления, на набережной работали волонтеры в футболках с логотипом «Альфа-канала». Каждый желающий мог пожертвовать деньги для больных детей, положив их в специальный ящик.

Для тех, у кого не оказалось в карманах купюр, в этом году появилось новшество.« С этого года у нас нововведения. Если человек забыл взять с собой деньги, он получает флаер с реквизитами. И по ним он может перевести деньги через смс», – сказал волонтер.

Для этого нужно отправить сообщение на короткий номер 3434 со словом АМУР или AMUR и через пробел указать сумму перечисляемых средств. Например: АМУР 300 или AMUR 300. Допустимый размер пожертвований через смс – от 10 рублей до 15 000 рублей.