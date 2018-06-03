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В Благовещенске мужчине стало плохо во время отдыха на реке (видео)

В Благовещенске мужчине стало плохо во время отдыха на реке (видео)

В социальных сетях появилось видео, снятое в Благовещенске возле реки Зеи. Как видно на кадрах, спасатели эвакуируют мужчину при помощи подручных средств. «Пошел купаться, стало плохо», – сообщили очевидцы.

В ЕДДС Благовещенска ИА «Амур.инфо» подтвердили это. Инцидент произошел сегодня, 3 июня.

«Позвонили жители и попросили оказать помощь. Он уже, в принципе, лежал на берегу. До скорой помощи его донесли», – сказали в ЕДДС города.

Амурчанина доставили в городскую клиническую больницу. Ему 33 года.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

Просмотров всего: 1887

#отдых #происшествия

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Комментарии
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  • Мандрагора

    Мандрагора
    2 часа назад

    Пошел купаться - стало плохо... На видео - он в штанах. Купался в штанах? Ну тогда - может, надо меньше пить?

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Мандрагора

    Пошел купаться - стало плохо... На видео - он в штанах. Купался в штанах? Ну тогда - может, надо меньше пить?



    Не исключаете возможности, что ему стало резко плохо от жары и он полез в воду? Я бы на такой жаре тоже полез.

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    35 минут назад

    Далеко не все пьют, особенно в жаркую погоду, это самоубийство. А вот плохо может стать любому человеку и в любом возрасте.

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