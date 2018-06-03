В Благовещенске мужчине стало плохо во время отдыха на реке (видео)

В социальных сетях появилось видео, снятое в Благовещенске возле реки Зеи. Как видно на кадрах, спасатели эвакуируют мужчину при помощи подручных средств. «Пошел купаться, стало плохо», – сообщили очевидцы.

В ЕДДС Благовещенска ИА «Амур.инфо» подтвердили это. Инцидент произошел сегодня, 3 июня.

«Позвонили жители и попросили оказать помощь. Он уже, в принципе, лежал на берегу. До скорой помощи его донесли», – сказали в ЕДДС города.

Амурчанина доставили в городскую клиническую больницу. Ему 33 года.

Видео: instagram.com/mreporter_blg