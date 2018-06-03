Министр здравоохранения Приамурья и мэр Благовещенкска приняли участие в телемарафоне «Крылья»

Андрей Субботин присоединился к телемарафону впервые и сразу поблагодарил организаторов за проведение благотворительной акции. «Я присоединился к этому мероприятию, потому что я лично в течение пяти лет вместе со своим коллективом, который я возглавлял, это городская поликлиника номер 1, оказывал помощь в адрес Сапроновского приюта для детей. И сегодня коллектив поликлиники продолжает курировать это детское учреждение. И материальная помощь оказывается, и мебелью помогают, и телевизорами, и стиральными машинами, и мягким инвентарем. И я узнал, что еще одна есть у нас форма работы – телемарафон. И я как амурчанин сегодня пришел поддержать это направление. И призываю всех его тоже поддерживать», – сказал Андрей Юрьевич.

Программа кинезиоетрапии, на которую собирают деньги в рамках телемарафона, не включена в перечень гарантированной медпомощи. На вопрос, могут ли региональные власти на местном уровне посодействовать в этом направлении, министр ответил: «Будем работать в двух направлениях. Во-первых, попытаемся изложить свою точку зрения, чтобы включили кинезиотерапию в территориальную программу и программу государственной гарантии обязательного медстрахования. А второй путь – он более быстро решаемый, мы обратимся к нашим избранникам в законодательное собрание, потому что бюджет Амурской области может взять на себя эту нагрузку хотя бы частично».

Также в студии побывала и мэр города Валентина Калита. Она участвует в телемарафоне каждый год и отмечает, что приходит в студию «Альфа-канала» как обычный житель Благовещенска.

«Я прихожу сюда как частное лицо, я всегда это подчеркиваю, потому что я житель города Благовещенска. И тема, которая поднимается здесь, она мне не безразлична. Поскольку я реально понимаю, что жизнь такова, что в трудной ситуации может оказаться любая семья, может потребоваться помощь любому ребенку или взрослому. И если возможность что-то для этого сделать, этой возможностью нужно воспользоваться. Получается, самые незащищенные – это дети. Современная медицина требует больших вложений, и, конечно, много нуждающихся в этом. Когда люди обращаются в администрацию за помощью, мы помогаем им выходить дальше, в вышестоящие инстанции, то есть в министерство здравоохранения. А уже работники министерства дальше отрабатывают поставленные задачи, ищут квоты, помогают с местами, где можно оказать эту конкретную помощь. Мы в данном случае представляем интересы горожан, не имея возможности самим решить их проблемы».

Также в студию пришли мамы детей, для которых ведется сбор средств – мама Станислава Мешенчука Ярослава Мешенчук и мама Алисы Лаптевой Оксана Лаптева.