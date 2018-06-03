Амурчан пугают взрывом, якобы произошедшем в Зее (видео)

Инстаграм-паблик «Мобильный репортер» опубликовал видео, на котором запечатлен пожар в гаражном массиве. Причем возгорание оборачивается взрывом. Где случилось происшествие, не уточняется, однако в комментариях к видео сообщили, что это произошло в городе Зее.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментариями в пресс-службу ГУ МЧС России по Амурской области. В ведомстве сообщили, что ознакомились с роликом, однако информации о случившемся нет – возможно, это другой регион. В ЕДДС Зеи также сообщили, что у них нет сведений о пожаре в гараже и взрыве.

«Аргументы и Факты Ставрополь» пишут, что на кадрах – происшествие, которое случилось в городе Черкесск Карачаево-Черкесии. В гараже взорвался газовый баллон. Мужчина, который виден на видео, получил сильные ожоги.

Видео: instagram.com/mreporter_blg