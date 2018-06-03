Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:20 1

Амурчан пугают взрывом, якобы произошедшем в Зее (видео)

Амурчан пугают взрывом, якобы произошедшем в Зее (видео)

Инстаграм-паблик «Мобильный репортер» опубликовал видео, на котором запечатлен пожар в гаражном массиве. Причем возгорание оборачивается взрывом. Где случилось происшествие, не уточняется, однако в комментариях к видео сообщили, что это произошло в городе Зее.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментариями в пресс-службу ГУ МЧС России по Амурской области. В ведомстве сообщили, что ознакомились с роликом, однако информации о случившемся нет – возможно, это другой регион. В ЕДДС Зеи также сообщили, что у них нет сведений о пожаре в гараже и взрыве.

«Аргументы и Факты Ставрополь» пишут, что на кадрах – происшествие, которое случилось в городе Черкесск Карачаево-Черкесии. В гараже взорвался газовый баллон. Мужчина, который виден на видео, получил сильные ожоги.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

Просмотров всего: 1458

#Зея #пожары #происшествия

распечатать


Происшествия 3

В Благовещенске мужчине стало плохо во время отдыха на реке (видео)
Происшествия 2

Животное, стоять: в Белогорске мужчина увидел предполагаемого похитителя (видео)
Происшествия 2

Срочно требуется кровь для пострадавшего в ДТП амурчанина

Происшествия 2

Автохам: в Благовещенске машина ехала по тротуару
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь