Животное, стоять: в Белогорске мужчина увидел предполагаемого похитителя (видео)

В социальных сетях появилось видео, снятое в Белогорске. Амурчанин увидел мужчину, которого заподозрил в хищении канализационного люка. Тот шел с «добычей» возле автомобильной дороги.

Мужчина, который нес люк, утверждал, что «притащил его из дома». Это, впрочем, не убедило автора видео. Он вынудил предполагаемого похитителя вернуть люк на место. «Я понял, не вопрос. Сейчас я его положу на место», – заверил тот. В дальнейшем он, судя по ролику, так и сделал.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Пользователи социальных сетей поддержали мужчину, который сорвал предполагаемое похищение. «Молодцы, что мимо не проехали», – написал один из них.

Было ли обращение в полицию по данному факту, неизвестно. Комментарий пресс-службы УМВД России по Амурской области будет опубликован позже.