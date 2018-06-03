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Благовещенцев, желающих помочь больным детям, ждут в торговых центрах города

Благовещенцев, желающих помочь больным детям, ждут в торговых центрах города

В трех торговых центрах Благовещенска в рамках благотворительного телемарафона «Крылья» работают точки по сбору средств для больных детей. Найти их можно в «Островах» возле Эйфелевой башни, во «Флагмане» у эскалатора и в «Перекрестке» возле главного входа.

В каждом ТРЦ работает по одной точке. Рядом дежурят волонтеры в футболках с логотипом «Альфа-канала» и «Крыльев». На самом ящике, опечатанном сотрудниками Российского детского фонда, также наклеен логотип телекомпании. Вскрывать ящики с деньгами будут вечером под прицелом камер.

«Люди начинают активно жертвовать деньги. Мы меняем шарики на пожертвования детям, больным ДЦП. Эти деньги пойдут на кинезиотерапию для этих детей», – рассказал волонтер, работающий на одной из точек.

«Я хочу помочь детям, чтобы они были здоровыми. Чтобы все хорошо у них было», – сказала девочка, опустившая деньги в ящик.

«Хочется, чтобы дети все были здоровы. Это прежде всего», – добавила женщина, которая также оставила пожертвования.

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#дети #здоровье #Крылья

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