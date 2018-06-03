Ученица благовещенской школы балета поступила в филиал академии Вагановой

10-летняя ученица первой в Приамурье школы русского балета будет обучаться в филиале академии имени Вагановой, который недавно открылся во Владивостоке. Виктория Иваненко балетом занималась только год. По окончании почти восьмилетнего обучения девочка получит среднее профессиональное образование по специальности «Артист балета».

Виктория начала заниматься балетом год назад, она стала одной из первых учениц благовещенской школы балета. У девочки на тот момент совсем не было опыта, но при этом были необходимые данные, отмечают педагоги.

«Когда бабушка Вики узнала, что в городе открылась школа балета, она, не раздумывая ни минуты, привела внучку. Педагог посмотрела Вику и сказала, что у девочки хорошие данные, в частности – спина и стопа, но надо похудеть, так как у нее был небольшой по балетным стандартам избыток веса. В итоге примерно месяц назад Вика сказала, что мечтает поступить в академию Вагановой», – рассказала сотрудница школы Екатерина Котова.

Тогда Викторию начали усиленно готовить к просмотру. Сначала было снято и отправлено в академию видео, потом девочку пригласили на очный конкурс во Владивосток. Наконец, юной благовещенке сообщили, что она принята на обучение.

«Хочу отметить, что ей удалось поступить на бюджет, а не на платное отделение. Теперь Вика переедет во Владивосток и продолжит заниматься уже там», – сказала Екатерина Котова.