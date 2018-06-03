Амурчанину срочно требуется кровь для пострадавшего в ДТП

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В Амурской области просят срочно сдать кровь для мужчины, который сильно пострадал в ДТП. Он находится в больнице села Тамбовка Тамбовского района.

Авария произошла 2 июня в Тамбовском районе, недалеко от села Лозовое. В машине, которая попала в ДТП, находились два человека. Один из них не пострадал, а второй, 27-летний Игорь, в настоящее время находится в коме, его состояние оценивают как тяжелое.

Игорю требуется первая отрицательная группа крови. Тех, кто хочет помочь пострадавшему, могут довезти до Тамбовки на машине.

Телефон для связи: 8-909-811-08-88 (Екатерина).