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В День города в Благовещенске родились 5 детей

В День города в Благовещенске родились 5 детей
Фото: admblag.ru

3 июня в родильном доме Благовещенской городской клинической больницы прошла традиционная церемония поздравления детей, которые появились на свет в день рождения Благовещенска. Новорожденных и их мам поздравила мэр Валентина Калита.

Градоначальник поблагодарила весь коллектив роддома и тех врачей, которые трудились в День города. Как рассказала Валентина Сергеевна, в этом году в праздничный день на свет появились 5 малышей – три девочки и два мальчика.

Четверым малышам родители уже дали имена – Алена, Александра, Мелания и Юрий. Первой в день рождения Благовещенска на свет появилась малышка Алена, она родилась в 04:30. Последним стал мальчик Юрий – он появился на свет в 21:05, сообщает пресс-служба администрации города.

«Сегодня мы пожелали всем мамам и их детям, конечно, быть здоровыми и любимыми. Когда ребенок желанный, когда он любим, этот ребенок достигнет всех вершин, на которые он только способен, он преодолеет все. Главное – быть рядом со своим ребенком в нужный момент и всегда оказывать ему поддержку, когда он в ней нуждается. Это очень важно, – сказала Валентина Калита. – Я с удовольствием смотрю сегодня на счастливых мам, они еще только представляют, что будет впереди. И я желаю, чтобы их жизнь была наполнена радостью, а у их детей было счастливое будущее».

В честь рождения маленьких благовещенцев мэр города вручила счастливым мамам приветственные адреса, наборы одежды для детей, а также аптечки для мам и малышей и другие подарки.

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#городская власть #дети #жизнь #праздники

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