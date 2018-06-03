Автохам: в Благовещенске машина ехала по тротуару

В социальных сетях появилось видео, снятое в Благовещенске. По словам очевидцев, в районе дома № 25 по улице Студенческой автомобиль ехал по тротуару.

На кадрах видно, что правила дорожного движения нарушил белый внедорожник. «Стоит себе, поехал. Тротуар», – комментирует за кадром автор ролика. Как сообщало Амур.инфо, ранее на похожем нарушении ПДД в Благовещенске поймали водителя такси. Видео: instagram.com/kriminal.blg

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#автохам #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев