Автохам: в Благовещенске машина ехала по тротуару
В социальных сетях появилось видео, снятое в Благовещенске. По словам очевидцев, в районе дома № 25 по улице Студенческой автомобиль ехал по тротуару.
На кадрах видно, что правила дорожного движения нарушил белый внедорожник. «Стоит себе, поехал. Тротуар», – комментирует за кадром автор ролика.
Как сообщало Амур.инфо, ранее на похожем нарушении ПДД в Благовещенске поймали водителя такси.
Видео: instagram.com/kriminal.blg
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