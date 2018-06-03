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сегодня, 12:10 0

В амурском селе груженый трал слетел с трассы и повредил дом

В амурском селе груженый трал слетел с трассы и повредил дом
Фото: instagram.com/kriminal.blg

2 июня в селе Соловьевск Тындинского района произошло ДТП, участником которого стал груженый трал. По информации очевидцев, машина слетела с трассы, в результате ЧП повреждены техника и частный дом.

В социальных сетях пишут, что авария случилась около 7 часов утра. Машина якобы перевозила буровую установку. Проживают ли в пострадавшем доме люди, неизвестно – свидетельства пользователей соцсетей в этом расходятся.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что в данном происшествии люди не пострадали. Других сведений о ДТП в ведомстве не озвучили.

Между тем пользователи соцсетей пишут, что подобные аварии в этом месте происходили и раньше. «Очень часто улетают на этом месте фуры, в прошлом году – со смертельным исходом», – отмечают они.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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