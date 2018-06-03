Василий Орлов пожертвовал деньги в рамках телемарафона «Крылья»

Врио губернатора Амурской области принял участие в благотворительном телемарафоне «Крылья». Василий Орлов стал первым гостем студии «Альфа-канала». В прямом эфире он поговорил с ведущей о благотворительности, а после пожертвовал деньги на лечение больных детей.

«Я, во-первых, хочу сказать, что вы большие молодцы. Я это говорю каждый раз, когда прихожу сюда. На моей памяти, прихожу к вам в разных статусах третий год. И вы, конечно, делаете огромную, очень важную работу. Поэтому за это большое спасибо», – сказал врио главы области.

Василий Орлов подчеркнул, что такие благотворительные сборы – это общемировой тренд.

В студии также зашел разговор о проблеме с доступностью авиационных перевозок на Дальнем Востоке, в частности – в Приамурье. Василий Александрович сообщил, что этой проблемой нужно заниматься. В частности, стоит вопрос о модернизации аэропорта Благовещенска.

«Сюда не летают самолеты авиакомпаний, которые способны в конкурентной среде снизить стоимость авиабилетов», – сказал Василий Орлов. Для решения этого и других вопросов врио намерен сформировать свою команду.

Сегодня в студии также ожидаются министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин, депутат заксобрания Анатолий Фесенко, мэр Благовещенска Валентина Калита, министр культуры и национальной политики Амурской области Ольга Юркова, директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова, генеральный директор ОКЦ Надежда Багрова, член Общественной палаты Амурской области Евгений Ищенко и другие. Приходить в студию гости будут до 17:00.

До 17 часов в городе будут работать и точки по сбору средств – в ТРЦ «Острова», «Перекресток», «Флагман» и возле Триумфальной арки на набережной. Желающие могут помочь детям деньгами через смс. Для этого нужно отправить сообщение на короткий номер 3434 со словом АМУР или AMUR и через пробел указать сумму перечисляемых средств. Например: АМУР 300 или AMUR 300. Допустимый размер пожертвований – от 10 рублей до 15 000 рублей.