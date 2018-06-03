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сегодня, 13:37 5

Василий Орлов пожертвовал деньги в рамках телемарафона «Крылья»

Василий Орлов пожертвовал деньги в рамках телемарафона «Крылья»

Врио губернатора Амурской области принял участие в благотворительном телемарафоне «Крылья». Василий Орлов стал первым гостем студии «Альфа-канала». В прямом эфире он поговорил с ведущей о благотворительности, а после пожертвовал деньги на лечение больных детей.

«Я, во-первых, хочу сказать, что вы большие молодцы. Я это говорю каждый раз, когда прихожу сюда. На моей памяти, прихожу к вам в разных статусах третий год. И вы, конечно, делаете огромную, очень важную работу. Поэтому за это большое спасибо», – сказал врио главы области.

Василий Орлов подчеркнул, что такие благотворительные сборы – это общемировой тренд.

В студии также зашел разговор о проблеме с доступностью авиационных перевозок на Дальнем Востоке, в частности – в Приамурье. Василий Александрович сообщил, что этой проблемой нужно заниматься. В частности, стоит вопрос о модернизации аэропорта Благовещенска.

«Сюда не летают самолеты авиакомпаний, которые способны в конкурентной среде снизить стоимость авиабилетов», – сказал Василий Орлов. Для решения этого и других вопросов врио намерен сформировать свою команду.

Сегодня в студии также ожидаются министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин, депутат заксобрания Анатолий Фесенко, мэр Благовещенска Валентина Калита, министр культуры и национальной политики Амурской области Ольга Юркова, директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова, генеральный директор ОКЦ Надежда Багрова, член Общественной палаты Амурской области Евгений Ищенко и другие. Приходить в студию гости будут до 17:00.

До 17 часов в городе будут работать и точки по сбору средств – в ТРЦ «Острова», «Перекресток», «Флагман» и возле Триумфальной арки на набережной. Желающие могут помочь детям деньгами через смс. Для этого нужно отправить сообщение на короткий номер 3434 со словом АМУР или AMUR и через пробел указать сумму перечисляемых средств. Например: АМУР 300 или AMUR 300. Допустимый размер пожертвований – от 10 рублей до 15 000 рублей.

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#дети #жизнь #Крылья #областная власть

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Комментарии
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  • Березин Р.М.

    Березин Р.М.
    1 час назад

    Красавчик.

  • Березин Р.М.

    Березин Р.М.
    1 час назад

    Правильное решение, бабушки, мамы любят благотворительность...

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    Если бы это исходило от человека, а не от политика...

  • ay

    ay
    1 час назад

    Пошёл пиар. Забыли армянскую сказку: "делай добро и бросай его в воду - добром к тебе вернётся".

  • Hitler Caput

    Hitler Caput
    44 минуты назад

    Огласите весь список пожалуйста. Кто еще сдал деньги???

    Как же мерзко и по тупому пиарят Василия. Начиная с плакатов на Игнатьевском шоссе и заканчивая этим вот. Кстати пиар то совсем не нужен. Он и так вриО.

    ТАКОЙ ПИАР НАМ НЕ НУЖЕН. давайте другой , качественный.

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