В Приамурье 2 июня тушили два пала

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За минувшие сутки, 2 июня, пожарные Амурской области дважды выезжали на тушение палов сухой травы. Возгорания ликвидировали в городе Зее и в Ивановском районе. В тушении были задействованы 14 человек личного состава и 3 единицы техники.

В Селемджинском и Мазановском районах по-прежнему действует режим ЧС в лесах. На остальной территорий Приамурья сохраняется особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Ведомство напоминает, что проведение работ с использованием открытого огня запрещено. Весенние палы часто приводят к возгораниям построек в населенных пунктах и загоранию лесных массивов. Нарушение правил пожарной безопасности влечет административную ответственность.

2 июня было составлено 9 протоколов об административных правонарушениях на граждан, нарушивших пожарную безопасность. В основном это сжигание мусора на приусадебных участках и около территорий домовладений, неочищенных от сухой растительности.