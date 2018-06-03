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Благовещенская школа русского балета представит первый отчетный концерт

Благовещенская школа русского балета представит первый отчетный концерт

В воскресенье, 3 июня, благовещенцы смогут увидеть плоды трудов воспитанников первой в регионе школы русского балета. В театре драмы состоится отчетный концерт. В нем примут участие все учащиеся школы в возрасте от 2 до 15 лет, а также курсанты кадетского корпуса.

Это первый отчетный концерт за год существования школы. Называется он «Билет на балет». Всего зрители увидят больше 10 номеров разных жанров балета. Танцевать будут и воспитанники школы, и сами педагоги.

«На концерте будут в основном классические танцы, но также зрители увидят и характерные танцы, наподобие "Кармен", это тоже вариация балета. Плюс будет один номер стилизован под анимэ, будет танец "Восток", танец с веерами. Это все разные жанры балета, но все танцы на пальцах. Помимо этого, будет танец с кадетами – кадетский вальс. Когда парни шагают, а девчонки танцуют, это классическая постановка», – поделилась сотрудница школы Екатерина Котова.

Режиссировала концерт педагог школы русского балета Дарья Миронова, она же занималась разработкой костюмов, но шили их за счет родителей воспитанников, так как у школы нет источников финансирования.

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#дети #концерты #культура

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