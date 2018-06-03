Благовещенская школа русского балета представит первый отчетный концерт

Это первый отчетный концерт за год существования школы. Называется он «Билет на балет». Всего зрители увидят больше 10 номеров разных жанров балета. Танцевать будут и воспитанники школы, и сами педагоги.

«На концерте будут в основном классические танцы, но также зрители увидят и характерные танцы, наподобие "Кармен", это тоже вариация балета. Плюс будет один номер стилизован под анимэ, будет танец "Восток", танец с веерами. Это все разные жанры балета, но все танцы на пальцах. Помимо этого, будет танец с кадетами – кадетский вальс. Когда парни шагают, а девчонки танцуют, это классическая постановка», – поделилась сотрудница школы Екатерина Котова.

Режиссировала концерт педагог школы русского балета Дарья Миронова, она же занималась разработкой костюмов, но шили их за счет родителей воспитанников, так как у школы нет источников финансирования.