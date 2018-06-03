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Амурчанина уличили в наркомании и лишили водительских прав

Амурчанина уличили в наркомании и лишили водительских прав
Фото: bratsk.org

В Свободном суд по требованию прокуратуры лишил мужчину водительских прав. Он был уличен в приеме наркотиков.

Прокуратура установила, что амурчанин 1987 года рождения, имеющий водительское удостоверение, с февраля 2018 года состоит на учете в больнице с диагнозом «средняя (вторая) стадия зависимости от каннабиноидов». А значит, он не может управлять автомобилем, пишет Gzt-sv.ru.

По данному факту свободненский городской прокурор обратился в суд. Он потребовал прекратить действие права на управление транспортными средствами у мужчины.

30 мая Свободненский городской суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

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#закон #Свободный #суды #транспорт

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