Амурчанина уличили в наркомании и лишили водительских прав
В Свободном суд по требованию прокуратуры лишил мужчину водительских прав. Он был уличен в приеме наркотиков.
Прокуратура установила, что амурчанин 1987 года рождения, имеющий водительское удостоверение, с февраля 2018 года состоит на учете в больнице с диагнозом «средняя (вторая) стадия зависимости от каннабиноидов». А значит, он не может управлять автомобилем, пишет Gzt-sv.ru.
По данному факту свободненский городской прокурор обратился в суд. Он потребовал прекратить действие права на управление транспортными средствами у мужчины.
30 мая Свободненский городской суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.
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