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В Свободном заложили грамоту в строящемся храме

В Свободном заложили грамоту в строящемся храме
Фото: blaginform.ru

2 июня в городе Свободном побывал владыка Лукиан. Архиепископ Благовещенский и Тындинский совершил молебен, а также заложил грамоту в строящемся храме в честь цесаревича Алексея.

После вознесенных молитвословий Лукиан окропил место закладки святой водой, затем освятил капсулу с грамотой и заложил ее в восточную стену сооружаемого храма.

По завершении богослужения Лукиан рассказал о значении храма для христиан. Он выразил надежду на то, что с каждой новой церковью, строящейся в Приамурье, будет увеличиваться и число верующих и «каждый найдет в этом доме молитвы отдушину для своей души», пишет «Благинформ».

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#религия #Свободный #строительство

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