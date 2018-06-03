Для старообрядцев, планирующих переезд на Дальний Восток, создадут специальный сайт

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке планирует запустить специальный сайт для староверов, собирающихся переезжать в ДФО. Эту информацию озвучили на III международном круглом столе «Возвращение старообрядцев на Дальний Восток», который был посвящен теме оказания содействия добровольному переселению соотечественников-старообрядцев из стран дальнего зарубежья в Россию.

Как рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат, в 2017 году совместно с региональными органами исполнительной власти Амурской области и Приморского края в собственность или безвозмездное пользование старообрядцев было передано 1 344 гектаров в Амурской области и 2 746 гектаров в Приморском крае.

Так, в селе Дерсу Приморского края, где проживает большая часть переселившихся старообрядцев, установлено уличное освещение, спутниковый телефон, передан пожарный автомобиль, отремонтированы дороги, паром, на средства регионального гранта построен коровник, произведен ремонт жилого дома. В Амурской области возле города Свободный оформлены земли под населенный пункт. На сегодняшний день выделены два региональных гранта на сумму 6 миллионов рублей. Молочная продукция староверов пользуется спросом у жителей района и области.

Как сообщает Минвостокразвития, по итогам официальной поездки делегации в общины старообрядцев, проживающих в странах Южной Америки, был сделан ключевой вывод – старообрядцы готовы возвращаться в Россию при условии устранения сдерживающих факторов.

«Для этого нам необходимо определить доступный механизм предоставления земли и упростить порядок подачи документов для переселения. Для этого Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке при поддержке фонда "Правда русская" по поручению администрации президента РФ планирует запустить сайт, где будет представлена вся информация об условиях переселения, особенностях, необходимых документах», – рассказал глава АРЧК ДВ.