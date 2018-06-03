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сегодня, 10:23 1

Владельцы дальневосточных гектаров смогут получить второй участок

Владельцы дальневосточных гектаров смогут получить второй участок
Фото: SakhaLife

В программе «Дальневосточный гектар» могут произойти изменения. Министерство по развитию Дальнего Востока планирует дать возможность россиянам получить второй участок при условии успешного освоения первого. Об этом сообщил журналистам на круглом столе в Москве замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев, подводя итоги двух лет реализации программы.

По его словам, ведомство разрабатывает «целый комплекс поправок». «Одно из предложений – дать право получить второй гектар, подтвердив освоение первого. Для ведения сельского хозяйства одного гектара явно мало», – отметил он.

Также Минвостокразвития намерено ускорить процедуру оформления гектаров в аренду или собственность. Сейчас в законе указан срок пять лет. «Нужно дать нашим гражданам право досрочно оформить земельный участок в собственность, если он освоен. Не ждать пять лет, если ты уже построил дом, ввел его в эксплуатацию и живешь в нем, а сразу оформлять участок в собственность с возможностью продать или подарить его, заложить при получении кредитов», – пояснил замминистра.

Соответствующие поправки министерство планирует внести в Госдуму в сентябре. Сейчас идет процесс согласования этих поправок с федеральными органами исполнительной власти и определения критериев оценки освоения земли, пишет РБК.

По данным ведомства, за два года реализации стартовавшей 1 июня 2016 года программы гражданам предоставлено 40,3 тысячи участков. Заявки подали 117 тысяч человек.

Главной проблемой освоения земель, по словам замминистра, является отсутствие инфраструктуры. Дороги и электричество в места компактного расположения дальневосточных гектаров, где будут созданы поселения, решено строить за счет государства. Основным источником финансирования станут региональные бюджеты.

Также предполагается федеральное финансирование. Первыми деньги из федерального бюджета получат Хабаровский край и Якутия.

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#российская власть #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    41 минута назад

    Обсуждение новости:

    Полпред Юрий Трутнев: мост на Сахалин позволит сэкономить миллиарды рублей на логистике.

    Комментарии островитян:

    Сказочники активизировались.

    [анонимная 86261] 31 мая 21:41 1 Ответить #

    и вот это называется работой, и за неё платят большую-пребольшую зарплату как министру и ещё вице-премьеру.

    Spoke6 28 мая 17:03 1 Ответить #

    Сахком запросите позицию Трутнева будет ли он жить на ДВ после истечения полномочий ?

    Когда купит в собственность жилье в Хабаровске

    Когда оформит на свое имя 1га

    Когда он прекратит жить за счёт бюджета

    911_R65 28 мая 16:57 Ответить #

    пока они этот мост построят тут одни вахтовики и киргизы останутся

    Н_а_т_к_а. 28 мая 16:53

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