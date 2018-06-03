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сегодня, 10:14 9

Амурчанин обратился на «Прямую линию» с Владимиром Путиным по поводу льгот

Амурчанин обратился на «Прямую линию» с Владимиром Путиным по поводу льгот
Фото: riafan.ru

В России продолжают собирать вопросы от населения к «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Их поступило уже почти 700 тысяч. Люди звонят, шлют СМС и присылают записанные видеоролики. В числе тех, кто обращается, есть и амурчане.

Темы, которые волнуют россиян, самые разные: от льгот на коммунальные услуги до развития экономики и промышленности России, пишет Первый канал. В этом году очень много обращений, посвященных глобальным проблемам.

«У нас в Амурской области с 2017 года отменили льготы для пенсионеров: педагогов и медицинских работников. Раньше были льготы, которые хоть как-то погашали коммунальные платежи и все остальное», – такое сообщение, в частности, поступило из Приамурья.

Принимать вопросы будут до окончания прямой линии с президентом, которая пройдет 7 июня. Бесплатный телефон для звонков из любого региона России: 8-800-200-40-40. Номер для СМС и ММС: 0-40-40. Кроме того, передать обращение можно на страничке в социальных сетях, через мобильное приложение и на сайте «Москва – Путину».

Просмотров всего: 279

#российская власть

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Артур2028

    Артур2028
    41 минута назад

    Я задал вопрос. Почему не выполнено не одно обещание 2011 года. Эти линии созданны малость для другого. По ним определяется шанс бунта и выявляются недовольные. Обычная путинская лажа.

  • Артур2028

    Артур2028
    39 минут назад

    https://www.youtube.com/watch?v=h3auiNNHW8s

  • Артур2028

    Артур2028
    35 минут назад

    Удачи лизунам!

  • Артур2028

    Артур2028
    33 минуты назад

    https://www.youtube.com/watch?v=OZoyoNFCWf4

  • vertex

    vertex
    33 минуты назад

    Артур2028

    Я задал вопрос. Почему не выполнено не одно обещание 2011 года. Эти линии созданны малость для другого. По ним определяется шанс бунта и выявляются недовольные. Обычная путинская лажа.



    + много.

  • Артур2028

    Артур2028
    27 минут назад

    https://www.youtube.com/watch?v=zm59VcNoohU

  • Артур2028

    Артур2028
    26 минут назад

    Смотрите и радуйтесь. В ладоши похлопать не забудьте.

  • Артур2028

    Артур2028
    16 минут назад

    Амуринфо то же в его руках. За правду банят. Прошлый мой АК забанили до 2028года с формулировкой. МЫ ВАС РАСКУСИЛИ ТОВАРИЩ СПАМЕР! Что курят в амуринфо? Клоуны.

  • vertex

    vertex
    10 минут назад

    Есть такое)))

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