Амурчанин обратился на «Прямую линию» с Владимиром Путиным по поводу льгот

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В России продолжают собирать вопросы от населения к «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Их поступило уже почти 700 тысяч. Люди звонят, шлют СМС и присылают записанные видеоролики. В числе тех, кто обращается, есть и амурчане.

Темы, которые волнуют россиян, самые разные: от льгот на коммунальные услуги до развития экономики и промышленности России, пишет Первый канал. В этом году очень много обращений, посвященных глобальным проблемам.

«У нас в Амурской области с 2017 года отменили льготы для пенсионеров: педагогов и медицинских работников. Раньше были льготы, которые хоть как-то погашали коммунальные платежи и все остальное», – такое сообщение, в частности, поступило из Приамурья.

Принимать вопросы будут до окончания прямой линии с президентом, которая пройдет 7 июня. Бесплатный телефон для звонков из любого региона России: 8-800-200-40-40. Номер для СМС и ММС: 0-40-40. Кроме того, передать обращение можно на страничке в социальных сетях, через мобильное приложение и на сайте «Москва – Путину».