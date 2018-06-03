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Уволилась глава предприятия, управляющего космодромом Восточный

Уволилась глава предприятия, управляющего космодромом Восточный
Фото: kommersant.ru

В Центре эксплуатации наземной и космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) сменилось руководство. Уволилась руководитель предприятия Рано Джураева. Исполняющим обязанности генерального директора ЦЭНКИ стал Андрей Охлопков, сообщает сайт ЦЭНКИ.

«Я покидаю предприятие с чувством выполненного долга»,— заявила она.

Рано Джураева приезжала в Амурскую область на космодром Восточный в феврале 2018 года, на очередной запуск ракеты.

ЦЭНКИ – предприятие «Роскосмоса», созданное в 1994 году. Центр обслуживает космодромы Байконур и Восточный, оказывает помощь Минобороны в эксплуатации космодрома Плесецк, а европейским партнерам – в эксплуатации космодрома Куру. Рано Джураева возглавила его по предложению предыдущего гендиректора «Роскосмоса» Игоря Комарова в 2016 году. При этом, как утверждает источник “Ъ” в аппарате правительства, уже тогда некоторые члены коллегии ВПК (ей тогда руководил Дмитрий Рогозин) сомневались в кандидатуре госпожи Джураевой. В том числе из-за отсутствия опыта работы в космической промышленности, хотя ранее она трудилась в смежной отрасли (до ЦЭНКИ — президент инновационного центра гражданской авиации). Но господин Комаров пролоббировал ее назначение под личную ответственность. Несколько отраслевых источников “Ъ” утверждают, что ситуация в ЦЭНКИ при ней хуже не стала, но приступать к строительству второй очереди Восточного назначенный 24 мая главой «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин решил с другим руководителем предприятия.

Андрей Охлопков занимал должность директора дирекции по координации производства на АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева», где он, в том числе, курировал создание новой ракеты-носителя «Ангара». Во главе ФГУП «ЦЭНКИ» Охлопков сосредоточит усилия на строительстве второй очереди космодрома Восточный.

Андрей Охлопков родился в 1961 году. Окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск и Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Кандидат технических наук.

ФГУП «ЦЭНКИ» – одно из основополагающих предприятий аэрокосмической отрасли России. Оно специализируется на создании наземной космической инфраструктуры и управляет космодромами. На предприятии работает около 14 тысяч человек.

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#космодром #космос

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Комментарии
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  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    " Была уволена руководитель предприятия Рано Джураева."

    Сколько пафоса и высокомерия в этой роже.

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