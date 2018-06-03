В Благовещенске начинается благотворительный телемарафон «Крылья»

Рядом со всеми точками для сбора средств установят баннеры с логотипом телемарафона и будут работать волонтеры. Кроме того, откроются несколько мобильных точек для сбора денег. С 14:00 волонтеры начнут ходить по набережной в футболках с логотипом «Крыльев» и ящиками. Пожертвовать можно любую сумму. В прошлом году совместными усилиями удалось собрать более 900 тысяч рублей для больных детей. Кто-то жертвовал десятки тысяч, кто-то смог помочь небольшими деньгами.

Параллельно с работой точек для сбора средств работать будет и студия «Альфа-канала». Туда с обеда начнут приходить гости – известные в городе люди, которые побеседуют в прямом эфире с ведущими и внесут финансовый вклад в благотворительное мероприятие.

Первым гостем в 13 часов станет врио губернатора Амурской области Василий Орлов. Придет также мэр Благовещенска Валентина Калита. Всего ожидаются 20 гостей – чиновники, политики, общественные деятели, представители силовых структур. Студия будет работать до 17 часов, в это же время завершат работы точки по сбору средств. После начнется подведение итогов и подсчет собранных денег.

Деньги пойдут на сеансы кинезиотерапии для 30 ребят с диагнозом «детский церебральный паралич». Также в рамках телемарафона деньги собираются адресно для двух детей. Помощь нужна двухлетней Алисе Лаптевой. У нее дисплазия тазобедренных суставов, девочке требуется срочная операция. Для обследования и лечения ее необходимо везти в Москву и Санкт-Петербург. Семье осталось собрать на поездку 85 тысяч рублей.

Деньги нужны и Станиславу Мешенчуку. У ребенка эпилепсия, приступы начались несколько лет назад, когда мальчик упал и ударился головой. Из-за этого Станислав отстает в развитии. Снизить количество приступов поможет операция на головном мозге. На лечение в Тюмени осталось собрать около 200 тысяч рублей.

Желающие помочь могут пожертвовать деньги дистанционно – через смс. Для этого нужно отправить сообщение на короткий номер 3434 со словом АМУР или AMUR и через пробел указать сумму перечисляемых средств. Например: АМУР 300 или AMUR 300. Допустимый размер пожертвований через смс – от 10 рублей до 15 000 рублей.