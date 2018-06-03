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В Тынде разбилась легковушка, погибла девушка (видео)

В Тынде разбилась легковушка, погибла девушка (видео)

Обновлено: 09:48

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео страшных последствий ДТП, которое произошло в Тынде. Как видно на кадрах, в результате аварии легковой автомобиль превратился в груду металлолома. По информации очевидца, погибла девушка.

Очевидец рассказал ИА «Амур.инфо», что ДТП случилось в ночь на 3 июня, около 00:45. «Машина шла с большой скоростью, водитель не справился с управлением. Врезалась в бордюр сначала, потом подлетела, ее перевернуло», – сообщил собеседник.

Автомобиль, попавший в аварию, – иномарка черного цвета. В машине, утверждает очевидец, находились двое: девушка-пассажир погибла, водитель выжил.

Сам факт ДТП ИА «Амур.инфо» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области. Оно произошло на автодороге «Лена» Невер – Якутск, на 171 километре. На месте работали спасатели.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области подтвердили, что в аварии погибла пассажирка иномарки 1997 года рождения. Водитель 1995 года рождения получил травмы. Согласно официальным сведениям, водитель Nissan Laurel не справился с управлением и врезался в электроопору.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

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#ДТП #происшествия #транспорт #Тында

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    40 минут назад

    Полетали ...21 год.

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