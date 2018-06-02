Группа «Кар-Мэн» поздравила Благовещенск с днем рождения

В субботу, 2 июня, Благовещенск отметил 162-летие со дня основания. В течение дня в городе проходили различные праздничные мероприятия, а вечером на площади имени Ленина начался концерт российской поп-группы «Кар-Мэн».

Солист Сергей Лемох завел благовещенскую публику, поначалу достаточно пассивно толпившуюся на площади. Но вскоре зрители не выдерживали и начинали подпрыгивать, танцевать или даже подпевать «Кар-Мэн».

«Ощущения прекрасные, – после концерта поделилась благовещенка Александра. – Множество позитивных, веселых людей разных возрастов. Справа от меня стоял замечательный мужчина, он знал наизусть все песни группы, громко подпевал, танцевал, аплодировал – в общем, был очень драйвовый! А слева подошла взрослая женщина, ей тоже очень нравился концерт и еще, как оказалось, она умеет оглушительно свистеть с помощью пальцев».

«Я приехал в Благовещенск сегодня и не знал, что у вас праздник, – признается Алексей. – А тут еще и концерт группы моей молодости! Считаю, что мне очень повезло оказаться здесь! Поздравляю всех с праздником!»

Группа «Кар-Мэн» исполнила старые хиты – «Чао, бамбино», «Париж», – и новые песни – «Детка», «Музыка». В завершении концерта солист неожиданно спросил у публики: «Кого мы, Россия, послали в …?» и исполнил хит, который давно ждали, – «Лондон, гудбай!»

После концерта перед горожанами выступила мэр Благовещенска Валентина Калита. Валентина Сергеевна поздравила жителей города Благой Вести с праздником. 162-летие с основания города на Амуре завершилось ярким и продолжительным фейерверком.