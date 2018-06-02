Благовещенск показал горожанам свои «семь чудес»

Возле «чуда» ансамбля «Ровесники» можно купить буклеты, изданные к юбилею прославленного коллектива, а также сувениры и брендированные футболки. Также здесь работает фотовыставка, посвященная ансамблю.

За 777 рублей продавалась игра-квест про Благовещенск. Ее разработала Яна Стародуб-Афанасьева.

Муниципальная библиотечная система устроила уличный микрофон. Авторы читали свои заметки о Благовещенске. Журналист Валентина Кобзарь в рамках проекта «Листая страницы газет старого Благовещенска» зачитывала интересные заметки из газет 100-летней давности. Например, о том, что в начале прошлого века в Благовещенске велосипедисты платили налог за передвижение. А еще был случай, когда велосипедист, катавшийся по главной улице города, Большой, был вынужден отстреливаться от стаи напавших на него собак.

Тем временем на малой сцене выступал «Амур Jazz Band». А амурский палеонтологический музей устроил для детей настоящие раскопки. В песок закопали фигурки динозавров, и дети увлеченно их раскапывали.

Творческое объединение «Мураед» изготовило 65 фанерных силуэтов амурозавров. Все желающие могли их раскрасить. Особенно много желающих было среди отцов с детьми. Меньше чем за час всех амурозавров раскрасили. «Это будет арт-проект – всех динозавров, которых сегодня раскрасили, подарят палеонтологическому музею, чтобы оформить ими фасад. Фигурки покроют лаком, чтобы были атмосферостойкие. Очень много хороших динозавров получилось», – похвалил художник, идеолог творческой группы «Мураед» Николай Рыбак.

Вдоль дороги разместился большой шатер Амурского театра драмы. Актеры исполняли отрывки спектаклей из репертуара театра. А в фотозоне, которая изображает библиотеку с книгами, с гостями фотографировался Пушкин, которого играл актер Олег Бойко.

Еще одно благовещенское «чудо» – Чуринский магазин. Здесь разместилась аллея мастеров с выставкой-ярмаркой сувениров ручной работы. На «Релке» пел казачий хор, а в фотозоне «Триумфальная арка» все желающие смогли сделать фото. «В организации этого праздника участвовали порядка 30 организаций и привлеченные люди – всего около 300 человек», – отметила начальник управления культуры администрации Виктория Хопатько.