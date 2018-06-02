Экипаж ДПС, попавший в аварию в Благовещенске, ехал на ДТП

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ДТП случилось в пятницу, 1 июня, в 15 часов на регулируемом перекрестке улиц Калинина и Зейской. При проезде перекрестка произошло столкновение между полицейским «фордом», который ехал по Калинина, и «тойотой», ехавшей по Зейской.

В последний момент водитель внедорожника пытался избежать столкновения, но не смог. От удара машина несколько раз перевернулась и остановилась на газоне. Водитель «тойоты» получил травмы.

Как сообщает амурское управление МВД России, оба водителя были трезвые. «По факту ДТП в целях установления причин и обстоятельств произошедшего назначено проведение административного расследования. УМВД проводит служебную проверку», – говорится в сообщении ведомства.