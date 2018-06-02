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В Амурской области 3 июня ожидаются ливни и грозы

В Амурской области 3 июня ожидаются ливни и грозы

По информации Амурского центра гидрометеорологической службы, в воскресенье, 3 июня, местами по северу области ожидаются сильные дожди и ливни с грозами. Сила ветра достигнет 15–20 метров в секунду. На юге области днем ветер может усилиться до 18–23 метров в секунду.

Как сообщает главное управление МЧС России по Амурской области, ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей.

«Порывы ветра лучше переждать в помещении. Будучи на улице, следует держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам. Опасно стоять под балконами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», – подчеркивают спасатели.

Гроза способна не только вызвать аварии в энергохозяйстве, но и навредить людям. При разрядах молнии необходимо соблюдать правила безопасности. В домах лучше отключить электроприборы и выдернуть вилки из розеток, чтобы не произошел пожар.

Вызвать пожарных и спасателей амурчане могут по номерам 101 (для набора со всех операторов мобильной связи) и 01 (со стационарных телефонов).

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#МЧС #природа

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