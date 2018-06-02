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В Благовещенске в результате ДТП опрокинулась автоцистерна (видео)

В Благовещенске в результате ДТП опрокинулась автоцистерна (видео)
Фото: dtpgram_blg

В областном центре Приамурья в 6:50 утра произошло ДТП. На перекрестке Игнатьевского шоссе с улицей Студенческой не разъехались автоцистерна «ЗИЛ» и Toyota Cresta. От удара грузовик опрокинулся.

По предварительной информации, «ЗИЛ» двигался по Игнатьевскому шоссе, а легковая машина ехала по Студенческой. Как сообщают очевидцы происшествия, в момент аварии светофор на перекрестке не работал.

Грузовик опрокинулся, получив удар в бок. У «тойоты» повреждения передней части кузова.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо», в результате столкновения транспортных средств пострадал водитель одного из них, мужчина 1990 года рождения. О характере полученных им травм не сообщается. Движение на перекрестке осуществляется в обычном режиме.

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#ДТП

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  • КанзаС

    КанзаС
    44 минуты назад

    Хорошо летела креста...

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