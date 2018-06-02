В Приамурье неопытный угонщик разбил машину и повредил гараж

Фото: УМВД России по Амурской области

В отделение полиции по Константиновскому району обратился житель села Крестовоздвиженка. Мужчина сообщил, что из его гаража неизвестный пытался угнать автомобиль. На месте происшествия полицейские обнаружили разбитую машину и разрушенную стену гаража.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к происшествию может быть причастен ранее судимый местный житель, мужчина 1984 года рождения. Его нашли и доставили в отделение полиции, где он признался, что пытался угнать автомобиль.

Предварительно установлено, что злоумышленник проник в гараж, расположенный на территории усадьбы потерпевшего. Мужчина решил завладеть автомобилем, при этом опыта вождения подозреваемый не имеет. Забравшись в салон авто, он завел двигатель ключом. Однако ввиду неопытности злоумышленник не смог выгнать автомобиль из гаража и разрушил стену. После чего сбежал с места происшествия.

В отделе дознания отделения полиции по Константиновскому району возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

В соответствии с действующим законодательством, за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.