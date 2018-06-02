В первом амурском марафоне «Бег к мечте» приняли участие почти 400 человек (фото)

В день 162-летия Благовещенска, 2 июня, в городе состоялся первый амурский марафон «Бег к мечте». Почти 400 человек пробежали четыре дистанции: 42,2 километра, 21,1 километра, 10 и 5 километров. На дистанции вышли представители Амурской области, Хабаровского и Приморского краев, а также иностранцы – из Китая, Афганистана, Анголы.

Возраст участников первого амурского марафона «Бег к мечте» – от 7 до 73 лет. Среди марафонцев были семьи с детьми, в том числе многодетная мама и трое ее сыновей. А вместе с другой семьей бежал их четвероногий друг – собака. Ей даже присвоили номер участника.

Старт самой большой, 42,2-километровой, дистанции был дан в 6:30 утра в селе Верхнеблаговещенское. На преодоление марафона дается шесть часов. Медицинская помощь никому не потребовалась, но некоторым марафонцам пришлось сойти с дистанции. Организаторы отмечают, что все, кто собирался испытать свои силы в беге, прошли обязательное медицинское обследование. Многие готовились, регулярно посещая тренировки с клубом любителей бега на стадионе «Амур».

Бегунов сопровождали больше 100 волонтеров – подавали воду, при необходимости оказывали другую помощь. Помощниками стали представители центра молодежных инициатив «Выбор» и велосипедисты из клубов «Амурбайк» и «Два колеса».

Церемония награждения победителей прошла на площади имени Ленина. На сцену один за другим поднялись около 90 человек – победители по каждой из четырех дистанций в различных возрастных категориях. Они получили кубки и медали, подарки от спонсоров. Каждый зарегистрированный участник забега получил медаль за финиш и атрибутику – футболки, мешки для обуви, поясные сумки с логотипом мероприятия.

«Бег объединяет людей, дает им веру в свои силы. Незнакомые люди начинают дружить, помогать друг другу. Бег вдохновляет к свершениям. У нас есть участница, которая в прошлом году боялась даже два километра пробежать. Но ее так захватило, что за полгода она скинула 18 килограммов, приняла участие в нескольких соревнованиях и сегодня пробежала свою дистанцию», – рассказывает одна из организаторов первого амурского марафона «Бег к мечте» Екатерина Киселева. Сама Екатерина преодолела 42,2-километровую дистанцию. По признанию девушки, было тяжело, временами приходилось переходить на шаг.

Поддержку мероприятию оказала администрация Благовещенска. «В прошлом году мы выиграли грант на проведение полумарафона, в этом году гранта не было, но нам помогали все управления, за что мы очень благодарны», – добавила Екатерина. Подробно о подготовке к проведению марафона в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» рассказывала организатор клуба любителей бега, идейный вдохновитель проекта Альбина Попова.

«Готовился больше морально. Я занимаюсь ходьбой, и мне проще пройти 10 километров, чем пробежать пять. С непривычки было тяжело, к тому же жарко. Но было интересно. Мотивирующее мероприятие», – рассказал главный редактор радиостанции «Эха Москвы в Благовещенске» Михаил Митрофанов, выбравший пятикилометровую дистанцию.

В прошлом году в полумарафоне «Бег к мечте» участвовали 324 человека – атлеты и любители бега из 7 стран мира и 20 городов Дальнего Востока, Сибири и центральной части России.