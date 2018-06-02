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сегодня, 13:47 4

Врио губернатора Приамурья поздравил Благовещенск с Днем города

Врио губернатора Приамурья поздравил Благовещенск с Днем города
Фото: правительство Амурской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов поздравил амурчан со 162-летием Благовещенска. Василий Александрович напомнил, что история города и его будущее находится в руках горожан. Амур.инфо публикует текст поздравления.

«Уважаемые благовещенцы! Жители области! От всей души поздравляю с Днем города всех вас, тех, кому дорога его судьба, кто прикладывает свои силы для того, чтобы здесь жилось лучше и комфортнее! В этот день мы с вами вспоминаем тех, благодаря кому началась история Благовещенска – казаков-первопроходцев, не жалевших жизней для достижения цели, и отцов-основателей города – графа Муравьева-Амурского и Святителя Иннокентия! Наш с вами долг – хранить в памяти их славные дела.

Сегодня Благовещенск – это современный и комфортный город. Столица Приамурья постоянно развивается: строится новое жилье, спортивные и культурные объекты, открываются детские сады, растут улицы и целые микрорайоны, появляются зеленые зоны.

Но мы с вами должны помнить: сегодняшняя история города, его будущее – именно в наших с вами руках! Давайте вместе будем делать Благовещенск всё лучше и лучше!

От всей души поздравляю вас с Днем города! С праздником, Благовещенск!»

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#областная власть #праздники

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Комментарии
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  • #вриОрлоф

    #вриОрлоф
    3 часа назад

    А ПОСЕМУ НАЛЬЕМ !

    И ЗАКАТИМ ПИР ГОРОЙ!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    А "бодрячком"не прозвучало?

  • chuma

    chuma
    2 часа назад

    Не, ну а что, человек поздравил. Нормально, я думаю.

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    да всё норм-не тушуйся-будешь хорошим человеком то поддержим

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