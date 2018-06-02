Врио губернатора Приамурья поздравил Благовещенск с Днем города

Фото: правительство Амурской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов поздравил амурчан со 162-летием Благовещенска. Василий Александрович напомнил, что история города и его будущее находится в руках горожан. Амур.инфо публикует текст поздравления.

«Уважаемые благовещенцы! Жители области! От всей души поздравляю с Днем города всех вас, тех, кому дорога его судьба, кто прикладывает свои силы для того, чтобы здесь жилось лучше и комфортнее! В этот день мы с вами вспоминаем тех, благодаря кому началась история Благовещенска – казаков-первопроходцев, не жалевших жизней для достижения цели, и отцов-основателей города – графа Муравьева-Амурского и Святителя Иннокентия! Наш с вами долг – хранить в памяти их славные дела.

Сегодня Благовещенск – это современный и комфортный город. Столица Приамурья постоянно развивается: строится новое жилье, спортивные и культурные объекты, открываются детские сады, растут улицы и целые микрорайоны, появляются зеленые зоны.

Но мы с вами должны помнить: сегодняшняя история города, его будущее – именно в наших с вами руках! Давайте вместе будем делать Благовещенск всё лучше и лучше!

От всей души поздравляю вас с Днем города! С праздником, Благовещенск!»