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сегодня, 12:31 15

В результате конфликта из-за парковочных мест благовещенка получила ожоги

В результате конфликта из-за парковочных мест благовещенка получила ожоги

В областном центре Приамурья в результате конфликта между автомобилистками одна из них получила ожоги. Это случилось утром в пятницу, 1 июня, возле домов по улице Муравьева-Амурского. Одна женщина облила другую ядовитым газом из баллончика.

«У нас возле домов не хватает парковочных мест, поэтому люди вынуждены ставить машины возле площадки с мусорными контейнерами. Периодически возникают недовольства. На прошлой неделе мою машину поцарапали, несколько дней назад машину зажали, и я не смогла выехать. Около 8 часов прошлого утра я вышла, чтобы прогреть машину и отвезти дочь к бабушке. Когда я подошла к автомобилю, на меня набросилась соседка и облила меня ядовитым веществом из перцового баллончика», – рассказывает Оксана.

По словам пострадавшей, на руках у нападавшей в этот момент был ее ребенок, которому нет и года. Оксана упала. Из дома выбежала ее 12-летняя дочь. Девочка помогла маме подняться, повела домой и вызвала скорую помощь. «Дочка очень сильно напугалась, просила – мамочка, только не умирай, плакала», – вспоминает Оксана.

Женщину доставили в больницу, где диагностировали ожоги кожи и слизистых оболочек. «Вещество попало не только на кожу, но и в глаза, нос, рот. Я не могла дышать, начался отек, кожа резко покраснела. В больнице сделали уколы, назначили препараты. Сказали, если в течение двух дней ожоги глаз не пройдут, нужно обращаться в больницу, лечить», – продолжает Оксана. Благовещенка, подвергшаяся нападению, переживает и за состояние дочери. «Она очень напугалась, я боюсь последствий этого стресса. В понедельник отведу ребенка на прием к психологу», – говорит Оксана.

По ее словам, во дворе, где произошло нападение, установлена система видеонаблюдения. «По странному совпадению камера исчезла сразу после того, как я обратилась к участковому. Я хочу, чтобы эта женщина не смогла избежать наказания», – подчеркивает пострадавшая.

Оксана прошла освидетельствование судебно-медицинской экспертизы и обратилась в полицию. В благовещенском межмуниципальном отделе МВД подтвердили факт подачи заявления. Проверка проведется в установленные законом сроки. По окончании расследования будет принято законное решение.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • gbsdex

    gbsdex
    5 часов назад

    Дикие люди стали. Если она уезжает до приезда мусорки, то в чём проблема. так во всех дворах!! Бабку надо судить!

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    Дикий народ....

  • кержак

    кержак
    4 часа назад

    ...жесть.как страшны бабы в гневе...)))

  • Родя

    Родя
    4 часа назад

    Что такое ядовитый газ в перцовом балончике?

    И да, место для парковки надо искать нормальное.

    И история только с одной стороны, возможная Яж мать.

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    4 часа назад

    Ведь были же люди и вдруг стали дебилы. Парадокс. Русский русского готов обмануть, обозвать, унизить, лишить имущества, здоровья, убить! Позор.

  • старатель

    старатель
    4 часа назад

    я чет не понял, у нас есть паркинги в домах ? или все же есть ГОСТЕВЫЕ ПАРКОВАЧНЫЕ места ? и как они заменяют пардон ГАРАЖ ?

  • старатель

    старатель
    4 часа назад

    я чет не понял, у нас есть паркинги в домах ? или все же есть ГОСТЕВЫЕ ПАРКОВАЧНЫЕ места ? и как они заменяют пардон ГАРАЖ ?

  • старатель

    старатель
    4 часа назад

    я чет не понял, у нас есть паркинги в домах ? или все же есть ГОСТЕВЫЕ ПАРКОВАЧНЫЕ места ? и как они заменяют пардон ГАРАЖ ?

  • Аншлагбаум

    Аншлагбаум
    3 часа назад

    Кошмар какой(

  • Мелисса

    Мелисса
    3 часа назад

    Дурдом полнейший, совсем головой не думают. Озверели(((

  • nerro

    nerro
    3 часа назад

    Тётка, напавшая с баллончиком, получит срок, скорее всего.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    3 часа назад

    совсем испортил благовещенцев парковочный вопрос . :(

  • chuma

    chuma
    3 часа назад

    Условный, в лучшем случае. Учтите, что пропала камера видеонаблюдения.

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Дело будет прекращено за отсутствие состава преступления. Наши мусора, такие мусора....

  • Gorojanka

    Gorojanka
    19 минут назад

    В самой новости вообще не сказано, что нападение произошло иза за парковочного места, сказано, что подошла соседка и начала брызгаться из балончика. Вроде как молча брызгалась, судя по описанию пострадавшей. С чего вдруг парковка то появилась? Может быть они мужика делят? А может у соседки просто крышу повело.

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