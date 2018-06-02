В результате конфликта из-за парковочных мест благовещенка получила ожоги

В областном центре Приамурья в результате конфликта между автомобилистками одна из них получила ожоги. Это случилось утром в пятницу, 1 июня, возле домов по улице Муравьева-Амурского. Одна женщина облила другую ядовитым газом из баллончика.

«У нас возле домов не хватает парковочных мест, поэтому люди вынуждены ставить машины возле площадки с мусорными контейнерами. Периодически возникают недовольства. На прошлой неделе мою машину поцарапали, несколько дней назад машину зажали, и я не смогла выехать. Около 8 часов прошлого утра я вышла, чтобы прогреть машину и отвезти дочь к бабушке. Когда я подошла к автомобилю, на меня набросилась соседка и облила меня ядовитым веществом из перцового баллончика», – рассказывает Оксана.

По словам пострадавшей, на руках у нападавшей в этот момент был ее ребенок, которому нет и года. Оксана упала. Из дома выбежала ее 12-летняя дочь. Девочка помогла маме подняться, повела домой и вызвала скорую помощь. «Дочка очень сильно напугалась, просила – мамочка, только не умирай, плакала», – вспоминает Оксана.

Женщину доставили в больницу, где диагностировали ожоги кожи и слизистых оболочек. «Вещество попало не только на кожу, но и в глаза, нос, рот. Я не могла дышать, начался отек, кожа резко покраснела. В больнице сделали уколы, назначили препараты. Сказали, если в течение двух дней ожоги глаз не пройдут, нужно обращаться в больницу, лечить», – продолжает Оксана. Благовещенка, подвергшаяся нападению, переживает и за состояние дочери. «Она очень напугалась, я боюсь последствий этого стресса. В понедельник отведу ребенка на прием к психологу», – говорит Оксана.

По ее словам, во дворе, где произошло нападение, установлена система видеонаблюдения. «По странному совпадению камера исчезла сразу после того, как я обратилась к участковому. Я хочу, чтобы эта женщина не смогла избежать наказания», – подчеркивает пострадавшая.

Оксана прошла освидетельствование судебно-медицинской экспертизы и обратилась в полицию. В благовещенском межмуниципальном отделе МВД подтвердили факт подачи заявления. Проверка проведется в установленные законом сроки. По окончании расследования будет принято законное решение.