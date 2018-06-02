Белогорск восстановит парк Дзержинского без помощи федеральных средств

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1 июня глава Белогорска провел рабочее совещание, где с участием замглавы по строительству и архитектуре Владимиром Розоновым, замглавы по социальной политике Галиной Бурмистровой и замглавы по ЖКХ Александром Башуном обсудил этапы реализации проекта и озвучил решение комиссии всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды.

«К сожалению, ни одна из территорий Амурской области в число получателей господдержки не вошла. Несмотря на то, что Дальний Восток в центре президентского внимания, лишь два населенных пункта из Магаданской области и Саха (Якутии) получат средства, – отметил Станислав Мелюков. – Надежды на получение федеральных средств не оправдались, но мы получили серьезный и весьма полезный опыт в участии подобного рода конкурсов. Есть четкое понимание того, что парк Дзержинского все равно будет восстановлен. По итогу у нас есть эскизный проект реконструкции территории, за что благодарен амурской дизайн-студии, и есть общее стремление сделать общественное пространство благоустроенным. Принято решение начать процесс вне зависимости от результатов конкурса».

Станислав Мелюков поблагодарил жителей Белогорска, принявших участие в рейтинговом голосовании. Активность горожан помогла войти в список 30 лучших из 450 претендентов на соискание федеральных средств.

Итоги всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях были озвучены 29 мая. Из 80 финалистов, исходя из принятых комиссией решений, 70 % населенных пунктов располагаются в Центральном федеральном округе, Приволжском и Северо-западном. Самым многочисленным по числу получателей средств оказался Татарстан (14 городов).

По итогам совещания глава Белогорска дал ряд поручений. Они касаются формирования единого земельного участка под реконструкцию парка, вынесение разработанного эскизного проекта на утверждение Белогорского горсовета, а также создание проектно-сметной документации.