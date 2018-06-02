Белогорский ФОК имени Солнечникова готовится к открытию в этом году

Глава Белогорска Станислав Мелюков провел выездное совещание на строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе имени Героя России Сергея Солнечникова. В здании уже идут отделочные работы. Общее выполнение по объекту составляет более 80 %.

«Готовность объекта очень высока. Думаю, в те сроки, которые мы ставили себе, должны уложиться, – отметил глава Белогорска Станислав Мелюков. – Единственный, все еще открытый вопрос, финансирование. К сожалению, пока нет ни одного из желающих поучаствовать в аукционах, которые были объявлены для привлечения частных инвестиций на завершение строительства. Сейчас, кстати, посмотрел, еще есть резервы, и вполне возможно, часть каких-то помещений муниципалитет будет готов сдавать и в аренду».

Объект планируют открыть к 7 ноября, а возможно, и раньше. «Будем обращаться к назначенному президентом исполняющему обязанности губернатора Василию Орлову за поддержкой, – сообщил Станислав Мелюков. – Обязательно пригласим его на объект, чтобы он оценил объем выполненного самостоятельно и по возможности помог».

Глава Белогорска также отметил, что в ближайшей перспективе предстоит решить много технических моментов как в ходе строительных работ, так и по их завершении. В их числе закупка дополнительного оборудования и комплектация штатов муниципального автономного учреждения, персонала.

Станислав Мелюков поручил также приступить к созданию сайта физкультурно-оздоровительного объекта. Тем временем на спецсчет завершения строительства ФОКа продолжают поступать добровольные пожертвования. С начала объявления сбора средств собрано более 7,3 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что внести добровольное пожертвование может каждый желающий. Для этого необходимо заполнить квитанцию с реквизитами спецсчета и обратиться с ней в любой банк города. Скачать квитанцию можно на белогорск.рф. Предусмотрена также техническая возможность заполнения граф квитанции непосредственно на сайте. Для иногородних жителей алгоритм действий тот же. Внести пожертвование можно и не выходя из дома. Для этого необходимо воспользоваться сервисом Сбербанк Онлайн.