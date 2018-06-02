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сегодня, 11:21 7

Белогорский ФОК имени Солнечникова готовится к открытию в этом году

Белогорский ФОК имени Солнечникова готовится к открытию в этом году

Глава Белогорска Станислав Мелюков провел выездное совещание на строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе имени Героя России Сергея Солнечникова. В здании уже идут отделочные работы. Общее выполнение по объекту составляет более 80 %.

«Готовность объекта очень высока. Думаю, в те сроки, которые мы ставили себе, должны уложиться, – отметил глава Белогорска Станислав Мелюков. – Единственный, все еще открытый вопрос, финансирование. К сожалению, пока нет ни одного из желающих поучаствовать в аукционах, которые были объявлены для привлечения частных инвестиций на завершение строительства. Сейчас, кстати, посмотрел, еще есть резервы, и вполне возможно, часть каких-то помещений муниципалитет будет готов сдавать и в аренду».

Объект планируют открыть к 7 ноября, а возможно, и раньше. «Будем обращаться к назначенному президентом исполняющему обязанности губернатора Василию Орлову за поддержкой, – сообщил Станислав Мелюков. – Обязательно пригласим его на объект, чтобы он оценил объем выполненного самостоятельно и по возможности помог».

Глава Белогорска также отметил, что в ближайшей перспективе предстоит решить много технических моментов как в ходе строительных работ, так и по их завершении. В их числе закупка дополнительного оборудования и комплектация штатов муниципального автономного учреждения, персонала.

Станислав Мелюков поручил также приступить к созданию сайта физкультурно-оздоровительного объекта. Тем временем на спецсчет завершения строительства ФОКа продолжают поступать добровольные пожертвования. С начала объявления сбора средств собрано более 7,3 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что внести добровольное пожертвование может каждый желающий. Для этого необходимо заполнить квитанцию с реквизитами спецсчета и обратиться с ней в любой банк города. Скачать квитанцию можно на белогорск.рф. Предусмотрена также техническая возможность заполнения граф квитанции непосредственно на сайте. Для иногородних жителей алгоритм действий тот же. Внести пожертвование можно и не выходя из дома. Для этого необходимо воспользоваться сервисом Сбербанк Онлайн.

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#Белогорск #спорт #строительство

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    52 минуты назад

    что Мелюков уже премию для города выиграл?

  • natkapova

    natkapova
    42 минуты назад

    Братеев1что Мелюков уже премию для города выиграл?


    Нее, пока только деньги тратит на заказные статейки. Хочет ФОК, который всем миром строят, продать в частные руки((

  • Братеев1

    Братеев1
    34 минуты назад

    Мелюков собирается шантажировать Орлова

  • vertex

    vertex
    32 минуты назад

    Почему сразу шантажировать?

  • Братеев1

    Братеев1
    26 минут назад

    типа не дашь денег -не буду за тебя агитировать

  • Клава

    Клава
    10 минут назад

    natkapova
    Братеев1что Мелюков уже премию для города выиграл?


    Нее, пока только деньги тратит на заказные статейки. Хочет ФОК, который всем миром строят, продать в частные руки((


    Глупость несусветная) наговор и провокация!!!) Столько уже сказано про эту стройку, что и ребенку ясно, что продается 1.5 тыс квадратов и то тех, что излишни для нужд муниципалитета. Деньги на стройку нужны. Эьо всего лишь возможность их привлечь. Бизнесу - для развития, городу - минус части затрат на содержание. Нормальное решение...только вот никто пока не вкладывается((( НО...стройка идет. И это плюс.

  • Клава

    Клава
    9 минут назад

    Братеев1типа не дашь денег -не буду за тебя агитировать


    Каждый по себе судит

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