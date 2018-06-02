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сегодня, 11:06 0

В России собираются запретить продажу жилья на этапе строительства

В России собираются запретить продажу жилья на этапе строительства
Фото: lentachel.ru

Президент России Владимир Путин обсудил закон о долевом строительстве с чиновниками правительства и застройщиками. Законодательство предусматривает отказ от долевого строительства с 1 июля 2019 года. Но президент требовал сделать это раньше, чуть ли не в этом году, сообщают «Ведомости».

Обсуждалась и возможность с 2020 года продавать только готовое жилье. Через два года власти могут запретить продажу недостроенного жилья.

Год назад были приняты поправки в закон о долевом строительстве. Фактически его уничтожают. По новому закону с 1 июля 2019 года. застройщики могут получить деньги за проданное жилье только после предоставления квартиры покупателю. Если жилье приобретается на этапе строительства, деньги хранятся на специальных счетах в банках. Доступа к ним не имеют ни покупатель, ни продавец. На случай отзыва лицензии у банка предусмотрено гарантийное покрытие за счет фонда страхования вкладов – до 10 миллионов рублей. Стройку придется финансировать из своих средств или кредитоваться в банках.

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#российская власть #строительство

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