В столице Приамурья ветром повалило столбы и деревья

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Специалисты устраняют последствия стихии. Энергоснабжение прервалось в микрорайоне и в районе улиц Октябрьской и Тенистой. Энергетики приступили к восстановлению сети. В настоящее время энергоснабжение восстановлено. Как уточнили в Единой дежурно-диспетчерской службе Благовещенска, пострадавших нет.