В столице Приамурья ветром повалило столбы и деревья
10 обрывов проводов, пять поваленных столбов и семь деревьев – такие последствия оставила гроза, обрушившаяся на Благовещенск вечером в пятницу, 1 июня. Около 21 часа подул сильный ветер, началась гроза, затем пошел дождь.
Специалисты устраняют последствия стихии. Энергоснабжение прервалось в микрорайоне и в районе улиц Октябрьской и Тенистой. Энергетики приступили к восстановлению сети. В настоящее время энергоснабжение восстановлено. Как уточнили в Единой дежурно-диспетчерской службе Благовещенска, пострадавших нет.
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