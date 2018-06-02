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В столице Приамурья ветром повалило столбы и деревья

В столице Приамурья ветром повалило столбы и деревья
Фото: astrakhan-online.ru

10 обрывов проводов, пять поваленных столбов и семь деревьев – такие последствия оставила гроза, обрушившаяся на Благовещенск вечером в пятницу, 1 июня. Около 21 часа подул сильный ветер, началась гроза, затем пошел дождь.

Специалисты устраняют последствия стихии. Энергоснабжение прервалось в микрорайоне и в районе улиц Октябрьской и Тенистой. Энергетики приступили к восстановлению сети. В настоящее время энергоснабжение восстановлено. Как уточнили в Единой дежурно-диспетчерской службе Благовещенска, пострадавших нет.

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#ЖКХ #погода #происшествия

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Комментарии
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  • Amur

    Amur
    1 час назад

    Круто! Октябрьская с Тенистой оказываются где-то пересекаются! А мы и не знали!

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