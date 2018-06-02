В Благовещенске полицейские пресекли деятельность наркопритона (видео)

В областном центре Приамурья пресечена работа притона, в котором употребляли наркотические средства. Хозяйственное помещение, расположенное в многоквартирном доме, наркоманам предоставляла 38-летняя женщина.

Деятельность наркопритона пресечена в рамках проведения первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 2018».

Женщина не отрицала своего причастия к организации наркопритона. Отделом дознания МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В соответствии с действующим законодательством, за подобное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает амурское управление МВД России.