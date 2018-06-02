Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:30 0

В Благовещенске полицейские пресекли деятельность наркопритона (видео)

В Благовещенске полицейские пресекли деятельность наркопритона (видео)

В областном центре Приамурья пресечена работа притона, в котором употребляли наркотические средства. Хозяйственное помещение, расположенное в многоквартирном доме, наркоманам предоставляла 38-летняя женщина.

Деятельность наркопритона пресечена в рамках проведения первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 2018».

Женщина не отрицала своего причастия к организации наркопритона. Отделом дознания МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В соответствии с действующим законодательством, за подобное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает амурское управление МВД России.

Просмотров всего: 435

#закон #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия 1

В столице Приамурья ветром повалило столбы и деревья
Происшествия 22

Момент столкновения благовещенского экипажа ДПС с «тойотой» попал на видео
Общество

100 миллионов отдала авиакомпания «Саратовские авиалинии» своим пассажирам
Происшествия 2

Благовещенцы остались без света

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь