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сегодня, 10:12 0

В России начался эксперимент по маркировке обуви

В России начался эксперимент по маркировке обуви
Фото: www.artofcare.ru

Правительство Российской Федерации приняло решение о проведении в стране эксперимента по маркировке обувных товаров средствами идентификации. Цели эксперимента – апробация механизма маркирования для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту обувных товаров, а также повышение собираемости таможенных и налоговых платежей.

Распоряжением правительства утвержден перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. В перечень в том числе включены обувные товары, в отношении которых установлен срок введения обязательной маркировки – 1 июля 2019 года. Эксперимент продлится до 1 апреля следующего, 2019 года. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Положением определяются порядок проведения эксперимента, его участники, ответственные федеральные органы исполнительной власти. Установлено, что субъекты обращения обувных товаров участвуют в нем на добровольной основе.

С 2019 года обязательной маркировке будут подлежать одежда, обувь, духи, постельное белье, автомобильные шины и фотоаппараты. С 1 марта 2019 года начнется обязательная маркировка табачной продукции, обуви – с 1 июля 2019 года, остальных товаров – с 1 декабря следующего года. Как сообщает ТАСС, по мнению экспертов, внедрение единой системы маркировки приведет к увеличению цен на продукцию для потребителей.

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#налоги #производство #российская власть #торговля

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