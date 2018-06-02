Момент столкновения благовещенского экипажа ДПС с «тойотой» попал на видео

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Машина дорожно-патрульной службы двигалась по Калинина от перекрестка с Горького в сторону Ленина. По Зейской от Богдана Хмельницкого в сторону Комсомольской двигался Toyota HiLux Surf. Сотрудники полиции на машине со включенными спецсигналами выехали на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Водитель «тойоты», двигавшийся на зеленый, не пропустил экипаж. Удар пришелся в правый борт внедорожника, двигавшегося, судя по видео, на большой скорости. За секунды до столкновения водитель «тойоты» дернул руль влево, пытаясь избежать удара. Машина потеряла равновесие и, сделав несколько оборотов, отлетела на газон.

В момент столкновения на перекрестке стояла машина скорой помощи. Из нее немедленно выбежали медики. Из полицейского автомобиля, получившего повреждения передней части, выбрались двое сотрудников и также направились к отброшенной на газон «тойоте».

В амурском управлении ГИБДД, в день, когда произошла авария, данных о пострадавших не было. Полицейские расследуют обстоятельства и причины ДТП.