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Момент столкновения благовещенского экипажа ДПС с «тойотой» попал на видео

Момент столкновения благовещенского экипажа ДПС с «тойотой» попал на видео
Фото: mreporter_blg

В соцсети опубликовали видеозапись авторегистратора, в поле зрения которого попал момент столкновения патрульного автомобиля с внедорожником. Как сообщало ИА «Амур.инфо», авария случилась днем в пятницу, 1 июня, на регулируемом перекрестке улиц Калинина и Зейской.

Машина дорожно-патрульной службы двигалась по Калинина от перекрестка с Горького в сторону Ленина. По Зейской от Богдана Хмельницкого в сторону Комсомольской двигался Toyota HiLux Surf. Сотрудники полиции на машине со включенными спецсигналами выехали на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Водитель «тойоты», двигавшийся на зеленый, не пропустил экипаж. Удар пришелся в правый борт внедорожника, двигавшегося, судя по видео, на большой скорости. За секунды до столкновения водитель «тойоты» дернул руль влево, пытаясь избежать удара. Машина потеряла равновесие и, сделав несколько оборотов, отлетела на газон.

В момент столкновения на перекрестке стояла машина скорой помощи. Из нее немедленно выбежали медики. Из полицейского автомобиля, получившего повреждения передней части, выбрались двое сотрудников и также направились к отброшенной на газон «тойоте».

В амурском управлении ГИБДД, в день, когда произошла авария, данных о пострадавших не было. Полицейские расследуют обстоятельства и причины ДТП.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Сурф уже почти проехал. Не повезло.

  • Родя

    Родя
    2 часа назад

    Девушка из скорой молодец, оперативно побежала, а менты, должны были удостоверится что их пропускают.

  • Туська

    Туська
    2 часа назад

    Похоже кто то важный ехал

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    2 часа назад

    Полицейские при таком плохом обзоре обязаны заблаговременно снизить скорость при проезде перекрёстка.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Туська

    Похоже кто то важный ехал



    Скорее всего летели на захват опасных коррупционеров в верхах, и не могли снизить скорость.

  • GoodStuff

    GoodStuff
    2 часа назад

    В общем успели все.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Такое ощущение что дело Колесова живет...Какого...Орлов носится по городу сметая все на своем пути???

  • full

    full
    1 час назад

    Менты красавцы, свято верят в ПДД. А во включение головы не верят.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад

    Помню колесовсий кортеж меня так же чуть не смел.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад

    *Барин приехамши. С возвращением домой.

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Кортеж Трутнева был.....

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Опять « отличились» при выполнении «особоважногозадания» . Хорошо , что джип имеет запас прочности, была бы легковуха- были бы трупы. Начальник нашей полиции , соответствует занимаемой должности?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    РодяДевушка из скорой молодец, оперативно побежала, а менты, должны были удостоверится что их пропускают.
    такой девушке огромный респект! Цветы и конфеты от полицейских, как минимум!

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    У трутня была производственная необходимость прибыть на 5 минут раньше в обладминистрацию? Отбить атаку ИГИЛ (запрещена в РФ)? Гайцы ведь местные. Они уверовали что стали бессмерны? И у них есть ярлык на совершение преступления ради барина?

  • gbsdex

    gbsdex
    1 час назад

    ГИБДД олени. Должны убедиться в том что их пропускают. Или послать 2 экипажа на перекрытие улиц. Губернатор запомнится своим приездом! Виновен возможно сурф, но и менты хороши, сразу видно что набирают по объявлению. Уволить их нужно!

  • ay

    ay
    1 час назад

    Гыг. Выступающие уверены, что гибддейцы должны были в чом-то убеждаться? А ежели при эскортировании особо важных лиц государства они обязаны очистить дорожное полотно от помех? Даже путём тарана?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    В автозаках пусть эскотируют особых лиц, дабы ничего не произошло, по отдельно выделенным дорогам с экипажами.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    59 минут назад

    В частности, из перечня случаев, когда транспортные средства могут сопровождаться автомобилями ГИБДД, исключается поездка члена Государственного совета. К членам Госсовета относятся главы всех субъектов федерации (губернаторы и главы регионов), руководители думских фракций, а также полпреды президента в субъектах Российской Федерации.

    Рассчитывать на сопровождение ГИБДД члены Госсовета смогут только в ситуациях, когда они направляются на мероприятия, проводимые президентом Владимиром Путиным или премьер-министром Дмитрием Медведевым.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    52 минуты назад

    Кроме того в постановлении правительства сказано :они ДОЛЖНЫ соблюдать ПДД. Им запрещено выезжать на встречку,на запрещающий сигнал светофора. И внимание вопрос....Орлову сопровождение не положено. Трутневу не положено. В "белом доме" Путин с Медведевым их не ждал на срочное совещание. Гайцы занялись самоуправством? Они выехали на улицы города для совершения преступлений? ст 105 через 30 УК РФ??? Кто машину мужику восстанавливать будет? 2 этих толстеньких пингвинов в форме?

  • lev4ik

    lev4ik
    11 минут назад

    Не могу понять,сирена была включена уже после того,как джип выехал на перекресток? В чем была проблема для гайцов притормозить?

  • alex 3

    alex 3
    7 минут назад

    vertexВ автозаках пусть эскотируют особых лиц, дабы ничего не произошло, по отдельно выделенным дорогам с экипажами.
    и это будет, только по завершении карьеры

  • дмитрий 2018

    дмитрий 2018
    3 минуты назад

    Скорая молодцы ,сразу побежали на помощь, так что не надо всех врачей под одну гребёнку ,наши благовещенские-Амурские молодцы....

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