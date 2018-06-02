2 июня Благовещенск отмечает 162 года со дня основания

Фото: punkty-priema.ru

Как сообщало ИА «Амур.инфо», временное ограничение движения транспортных средств введут по следующим улицам: с 6:00 до 22:30 – на участке улицы Ленина от Кузнечной до Комсомольской. С 10:30 до 11:40 – по улице Комсомольской от Ленина до Зейской и по переулку Релочный от Мухина до Калинина.

С 13:00 участки улицы Ленина от Комсомольской до Калинина и от Кузнечной до Шимановского откроют для движения. С 16:00 возобновится движение на участке улицы Ленина от Калинина до Пионерской. Участок улицы Ленина от Пионерской до Шимановского останется закрытым до 22:30. Маршруты объезда опубликованы на Амур.инфо.

С утра в центре Благовещенска проводится первый амурский марафон «Бег к мечте», приуроченный к празднику. В рамках мероприятия пройдут забеги на четырех дистанциях – 5 000 метров, 10 000 метров, 21,1 километра и 42,2 километра. Награждение победителей и призеров соревнований пройдет в 12:15 на площади имени Ленина.

С 12:00 до 17:00 в Первомайском парке пройдет развлекательная программа для посетителей. А с 12:00 до 21:00 развлекательную программу организуют в горпарке.

С 17:00 до 19:00 на площади Ленина состоится акция «Семь чудес Благовещенска» в рамках празднования 162-й годовщины со дня основания города. К проведению акции привлечено более 20 организаций, в том числе палеонтологический музей и Амурский областной краеведческий музей, Амурское казачье общество, ансамбль «Ровесники», муниципальные организации культуры и образования, общественная организация «Аллея мастеров» и многие другие.

С 19:00 на площади Ленина начнется концертная программа, посвященная 160-летию Амурской области и 162-й годовщине со дня основания города Благовещенска.

В 16:00 на площади Ленина начнется выставка-ярмарка работ ДПИ в рамках празднования Дня города. Ярмарка будет стилизована под работу универсама Чурина.

В 17:00 на спортивной площадке Городского парка культуры и отдыха пройдут соревнования по пляжному волейболу, посвященные 162-й годовщине со дня основания Благовещенска.

В 21:10 на площади имени Ленина начнется концерт группы «Кар-Мэн». Праздничные мероприятия в этот день завершатся фейерверком, который начнется в 21:50.

После фейерверка горожан по домам развезут автобусы. В 21:30 автобусы маршрутов № 1э, 4, 5, 7, 9, 19, 20 будут ждать пассажиров по улице 50-летия Октября на участке от Ленина до Зейской – по нечетной стороне, а автобусы маршрутов № 8, 13, 22, 26, 101, 106 – по четной. Автобусы маршрутов № 11, К (правое движение по кольцу), 2, 12 будут ждать горожан по улице Ленина на участке от Пионерской до Шевченко – по нечетной стороне, а № К (левое движение) расположится по Ленина за перекрестком с улицей Шимановского по четной стороне. К 22:00 автобусы маршрутов № 2, 24 подадут к остановочному пункту в районе перекрестка Амурская–50-летия Октября в сторону улицы Чайковского. Автобусы маршрутов № 25, 44 подождут пассажиров на остановке у дома № 27 по улице 50-летия Октября.