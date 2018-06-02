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100 миллионов отдала авиакомпания «Саратовские авиалинии» своим пассажирам

100 миллионов отдала авиакомпания «Саратовские авиалинии» своим пассажирам
Фото: ria.ru

Авиакомпания «Саратовские авиалинии», у которой аннулирован сертификат на полеты, к вечеру 1 июня вернула своим пассажирам, купившим ее билеты, почти 100 миллионов рублей. «Саратовские авиалинии» с 31 мая прекратили деятельность в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта.

«В связи с аннулированием сертификата эксплуатанта авиакомпании "Саратовские авиалинии" все заявки на возврат стоимости отмененной перевозки обрабатываются без взимания сборов и штрафов. К приему заявлений на возврат денежных средств авиакомпания приступила 31 мая. На вечер 1 июня возвращено 99,588 миллиона рублей за 15 464 авиабилета», – говорится в сообщении компании.

Перевозчик отметил, что в случае покупки билетов в кассах сторонних агентств или на сторонних сайтах необходимо обращаться с заявлением о возврате по месту приобретения билетов, тогда как оформленные на сайте авиакомпании билеты возвращаются также через сайт.

«В случае отказа в возврате авиабилета в кассе либо на сайте стороннего агентства или несогласия пассажира с данным порядком рекомендуем пассажиру обратиться за возвратом непосредственно в авиакомпанию АО "Саратовские авиалинии" в претензионном порядке», – уточнили в компании.

Тем временем акционер авиакомпании «Саратовские авиалинии», которая прекратила деятельность, подал заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта для новой авиакомпании с прежним названием, сообщили РИА Новости. в пресс-службе Минтранса РФ.

«В Росавиацию уже поступила заявка на получение сертификата эксплуатанта с прежним названием авиакомпании – "Саратовские авиалинии". В соответствии с Федеральными авиационными правилами Росавиация в течение 60 дней рассмотрит поступившую заявку и даст соответствующее заключение», – заявили в министерстве.

17 мая авиакомпания объявила об остановке деятельности предприятия с 31 мая и вынужденном увольнении сотрудников. Проверки «Саратовских авиалиний» начались после крушения Ан-148 этого перевозчика в Подмосковье 11 февраля, при котором погиб 71 человек.

До 13 июня перевозить пассажиров «Саратовских авиалиний» будет компания «Уральские авиалинии». Полеты осуществляются по направлениям: Красноярск – Сочи, Сочи – Красноярск, Казань –Симферополь и Симферополь – Казань, сообщает «Интерфакс».

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#происшествия #транспорт

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