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1 июня 2018, 22:26 1

Благовещенцы остались без света

Благовещенцы остались без света
Фото: vistanews.ru

Вечером 1 июня на Благовещенск обрушилась гроза. Лил сильный дождь, усилился ветер, гремел гром. Горожане сообщали об отключениях электроэнергии.

В ЕДДС Благовещенска ИА «Амур.инфо» сообщили, что в данный момент в областном центре зафиксированы три отключения света. Первое – в Астрахановке, район улиц Пограничной и Павлика Морозова. Второе отключение – в микрорайоне, улицы Институтская, Студенческая, Воронкова, Новотроицкое шоссе. Третье отключение – улицы Октябрьская, Театральная, Тенистая и Островского.

Специалисты устраняют последствия стихии.

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#происшествия #энергетика

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Какая печальная новость. Прям изрыдалси...

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