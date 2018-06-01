Благовещенцы остались без света

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Вечером 1 июня на Благовещенск обрушилась гроза. Лил сильный дождь, усилился ветер, гремел гром. Горожане сообщали об отключениях электроэнергии.

В ЕДДС Благовещенска ИА «Амур.инфо» сообщили, что в данный момент в областном центре зафиксированы три отключения света. Первое – в Астрахановке, район улиц Пограничной и Павлика Морозова. Второе отключение – в микрорайоне, улицы Институтская, Студенческая, Воронкова, Новотроицкое шоссе. Третье отключение – улицы Октябрьская, Театральная, Тенистая и Островского.

Специалисты устраняют последствия стихии.