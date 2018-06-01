День города, «Бег к мечте» и телемарафон «Крылья»

В Благовещенске в эти выходные отметят День города. В рамках празднования пройдут концерты и развлекательные программы. В городе проведут и спортивные мероприятия, например, «Бег к мечте» и чемпионат по дрифтингу. Амур.инфо рассказывает о том, где и как можно провести свободное время в эти выходные дни.

Суббота, 2 июня

С 12:00 до 17:00 в Первомайском парке пройдет развлекательная программа для посетителей. А с 12:00 до 21:00 развлекательную программу организуют в горпарке.

В 15:00 в большом зале ОКЦ театральная студия «Дебют» покажет спектакль «Буратино».

С 17:00 до 19:00 на площади Ленина состоится акция «7 чудес Благовещенска» в рамках празднования 162-й годовщины со дня основания города. К проведению акции привлечено более 20 организаций, в том числе палеонтологический музей и Амурский областной краеведческий музей, Амурское казачье общество, ансамбль «Ровесники», муниципальные организации культуры и образования, общественная организация «Аллея мастеров» и многие другие.

С 19:00 до 21:45 на площади Ленина пройдет концертная программа, посвященная 160-летию Амурской области и 162-й годовщине со дня основания города Благовещенска. А после горожан ждет фейерверк.

В 16:00 на площади Ленина начнется выставка-ярмарка работ ДПИ в рамках празднования Дня города. Ярмарка будет стилизована под работу универсама Чурина.

В 17:00 на спортивной площадке Городского парка культуры и отдыха пройдут соревнования по пляжному волейболу, посвященные 162-й годовщине со дня основания Благовещенска.

На стадионе «Юность» пройдет Кубок администрации города Благовещенска по функциональному многоборью (кроссфит). В мероприятии примут участие около 40 человек. Парад открытия в 10:00.

Пройдет первый амурский марафон «Бег к мечте». В рамках мероприятия пройдут забеги на четырех дистанциях – 5 000 метров, 10 000 метров, 21,1 километра и 42,2 километра. Открытие мероприятия в 06:00, старт на дистанцию 42,2 километра в 06:30 в селе Верхнеблаговещенское, награждение победителей и призеров соревнований пройдет в 12:15 на площади Ленина. Пробежать может любой желающий (при регистрации на сайте проекта и наличии медицинской справки). Участок каждой дистанции будет проходить в километре от Китая, а основная их часть – по историческому центру Благовещенска.

На стадионе «Юность» в 12:00 состоится парад открытия первенства Благовещенска по большому теннису. В мероприятии примут участие 34 человека.

Воскресенье, 3 июня

С 12:00 до 14:00 в Первомайском парке пройдет развлекательная программа выходного дня. С 15:00 развлекательную программу организуют в горпарке.

В 14:00 в парке Дружбы начнется праздник детства «Территория солнца», посвящённый Дню защиты детей. В 15:00 там же проведут квест по русским народным сказкам, посвящённый Дню защиты детей «Приглашение в Сказкоград для девчат и ребят».

На картодроме в районе 8 километра Новотроицкого шоссе пройдет первый этап чемпионата города Благовещенска по дрифтингу. В мероприятии примут участие около 20 человек из Благовещенска, Свободного и Хабаровска. Торжественное открытие соревнований в 14:00.

На спортивной площадке Городского парка культуры и отдыха пройдут соревнования по пляжной борьбе. Участие в них может принять любой желающий. Взвешивание участников соревнований в 12:00, начало соревнований в 13:00.

В 18:00 на набережной реки Амур в районе Триумфальной арки в рамках фестивального движения «Культурный город на набережной» пройдет открытая тренировка «Федерации ушу».

Кроме того, в городе состоится телемарафон «Крылья». Ящики для сбора средств установят в торговых центрах «Острова», «Перекресток» и «Флагман». Еще одна точка сбора будет работать возле Триумфальной арки. В 13:00 там начнутся развлекательные мероприятия.