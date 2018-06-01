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1 июня 2018, 20:30 1

В День защиты детей благовещенских ребят катали на парусных лодках

В День защиты детей благовещенских ребят катали на парусных лодках

В День защиты детей, 1 июня, единственный яхт-клуб в Благовещенске в 6-й раз провел благотворительную акцию «Паруса детства». Детей до 14 лет в сопровождении взрослых бесплатно катали на парусных лодках по затону имени Ленина.

Акция длилась весь день. Ее провели при поддержке федерации парусного спорта Амурской области.

Детей катали на трех парусных лодках. Чтобы лодка пошла, ветер должен достигать не менее 10 метров в секунду. В случае безветренной погоды включают двигатели.

Ежегодно в катании на лодках принимают участие около 500 человек. Некоторые дети потом остаются, чтобы заниматься парусным спортом.

«Я тут год нахожусь. Я чуть-чуть умею "Оптимистом" управлять и моторной лодкой», – рассказывает воспитанник яхт-клуба Кирилл Малков.

«Мы соблюдаем правила безопасности, надеваем спасательные жилеты на участников, инструктируем перед отходом – как правильно вести себя на парусной лодке», – говорит президент федерации парусного спорта Амурской области Вадим Малинин.

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#дети #отдых #праздники

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Комментарии
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  • 7778889999

    7778889999
    3 часа назад

    Может и не в тему, так как о реальном как правило никто не пишет, но было бы чем понтоваться. В день защиты детей не могли сделать в городских парках бесплатные атракционы, зато завтра салюты на день города полюбому будут несколько десятков миллионов стоить, причём деньги налогоплательщиков. Смех да и только. ФУ

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